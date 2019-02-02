ديزرت يتصدر مجموعته في كأس البولو

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حقق فريق ديزرت بالم بقيادة راشد البواردي، فوزاً مستحقاً على منافسه فريق الحبتور في ختام مباريات المجموعة الثانية لكأس البولو وبنتيجة 10 مقابل سبعة أهداف، لينتظر الفريق الخاسر من مباراة فريقي الإمارات وغنتوت، والذي يحدد «ثاني المجموعة الأولى». وشهدت البداية تقدم فريق الحبتور بهدف ثم يعادل ديزرت بالم، ويعود الحبتور للتقدم من جديد وأحرز هدفين تباعا وواصل تقدمه منهيا الشوط الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومع بداية الشوط الخامس والأخير نجح فريق الحبتور في إدراك التعادل بسبعة أهداف إلا أن هذا الهدف استفز لاعبي فريق ديزرت بالم وأحرزوا ثلاثية رائعة تباعا لينهوا المباراة لصالحهم بعشرة أهداف مقابل سبعة، لينتظروا بفارغ الصبر نتيجة مباراة الإمارات وغنتوت.