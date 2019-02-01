مضمار نادي العين يشهد سباقه السابع اليوم

المصدر: العين - طلحة عبد الله

يشهد مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف، في الخامسة من مساء اليوم، سابع سباقاته للخيول، والذي يتألف من 7 أشواط، خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، باستثناء الشوط الثاني، الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة، ويبدأ حفل الأمسية، بسباق خيول ملاك الإسطبلات الخاصة (تكافؤ)، بمشاركة 15 خيلاً، تتسابق لمسافة 1400 متر.

وفي الشوط الثاني المخصص للخيول المهجنة الأصيلة (تكافؤ)، تتسابق 15 خيلاً، أبرزها (إنيشال) بقيادة كيرتيس، وهناك أيضاً (ماندولين لولاباي)، أما في الشوط الثالث، فيسعى المهر (أوفيسر) لتحدى (أمواج) و(مجاهد)، حيث سيكون التنافس محتدماً في سباق 2000 متر (شروط).

في الشوط الرابع، تتسابق الخيول المبتدئة لمسافة 1800 متر، بمشاركة 15 خيلاً، أبرزها (كحيلان الريف)، و(مستجيب)، و(إيه إف إشعار)، بقيادة فارس الإسطبلات تاج أوشيه، أما في الشوط الخامس بالأمسية لمسافة 1800 متر (تكافؤ)، فتتنافس 15 خيلاً، ويسعى (إيه إف الباهر)، لتكرار فوزه في هذا المضمار على مسافة أكبر، لكن عليه أن يتجاوز خيول قوية وطامحة، مثل (معالي الريف) و(مطب)، و(إيه إف مؤسس).

وتستمر الإثارة في الشوط السادس على مسافة 1800 متر (تكافؤ)، حيث تتسابق 15 خيلاً، أبرزها (نمر) و(سنافي) و(أسياد) و(آر بي بيرنينغ)، وجميعها لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وهناك أيضاً (زاهي مسقط) و(إنذار). وفي الشوط السابع، تعود الخيول المبتدئة للتنافس في ثاني سباقاتها بالأمسية، حيث تتسابق بعض الخيول لأول مرة، وتسعى لتحقيق فوزها الأول.