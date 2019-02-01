انطلاقة قوية لدولية قفز الحواجز بالشارقة

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

انطلقت مساء أول أمس، فعاليات بطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة لقفز الحواجز من فئة الخمس نجوم، والتي ينظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وذلك بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدعم ورعاية أنشطة الفروسية، وتحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة.

وأقيمت خلال الفترة المسائية في أول أيام البطولة، المنافسة الأولى ضمن نهائي المراحل السنية من ثلاث منافسات لفئة الفرسان الأطفال، برعاية إسطبلات الشراع، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز (110) سم، وشارك فيها 15 فارساً وفارسة.

المنافسة الأولى

وفي المنافسة الأولى (الأربعاء) من جولة على حواجز (120) سم برعاية الشراع، شارك 17 فارساً وفارسة، وأكمل الجولة دون خطأ 10 فرسان، وفي الثانية (الخميس) تنافس 17 فارساً، وأكملها دون خطأ 10 فرسان أيضاً، وستكون مشاركتهم في منافسة الختام اليوم (الجمعة)، حسب أفضلية نتائجهم في المنافستين السابقتين.

وبرعاية نادي الشارقة للفروسية، أقيمت منتصف نهار اليوم الثاني للبطولة (الخميس)، أولى منافسات نهائي الخيول الصغيرة عمر (6) سنوات، من دول المجموعة السابعة، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز (120) سم، وشارك فيها 14 فارساً وفارسة بخيولهم الصغيرة، وأكملها دون خطأ 5 فرسان. وفي منافسة الخيول الصغيرة عمر (7) سنوات من جولة واحدة على حواجز (130) سم، تنافس 13 فارساً، وأكمل الجولة 8 فرسان دون خطأ، وستشهد الفترة المسائية في ثاني أيام البطولة (الخميس)، أولى منافسات نهائي فئة الفرسان الشباب، والثانية للشباب ستكون اليوم الجمعة.

هينريك يتصدر

تصدر الفارس السويدي هينريك فا إيكرمان، بالفرس «لوريلي 2»، أولى منافسات البطولة الدولية من فئة النجمتين، بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز (140) سم، وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي، والمؤهلة لمنافسة الجائزة الكبرى لبطولة النجمتين، وشارك في المنافسة 73 فارساً وفارسة، وأكمل المرحلتين دون خطأ 20 فارساً، وتقدمهم الفارس هينريك بعد أن أكمل المرحلة الثانية في أفضل زمن وبلغ (22.71) ثانية، والمركز الثاني للإيطالي أميليو بيكوشي، وأنهى المرحلة مع الفرس «فاليان دبليو» في زمن (24.58) ثانية، والثالث السوري عمرو حمشو، والفرس «كراميا 25»، مسجلاً (24.71) ثانية.

معلومة

أول بطولة دولية لخيول القفز الصغيرة بالإمارات، انطلقت من نادي الشارقة للفروسية في عام 2014، قبل خمس سنوات من الآن.