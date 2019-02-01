اتحاد الفروسية يطلب تنظيم «صداقة التقاط الأوتاد»

المصدر: مسقط - البيان الرياضي

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد اجتماعها لعام 2019 بفندق كراون بلازا مدينة العرفان في مسقط برئاسة محمد بن عيسى الفيروز رئيس الاتحاد، وبحضور نواب الرئيس وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ووفد اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وتقدم اتحاد الإمارات للفروسية والسباق متمثلاً في محمد علي سعيد المزروعي بطلب لتنظيم بطولة صداقة دولية والذي لاقى ترحيباً كبيراً من الاتحاد الدولي والدول الأعضاء، إلى جانب رغبة كبيرة أبدتها الدول الأعضاء الأخرى لتنظيم بطولات دولية لالتقاط الأوتاد، ومنها السلطنة لتنظيم بطولة عسكرية لالتقاط الأوتاد، وبطولة تأهيلية لكأس العالم القادمة، وتقدمت الأردن بطلب تنظيم بطولة عسكرية لالتقاط الأوتاد، وتقدمت مصر بطلب تنظيم بطولة عسكرية لالتقاط الأوتاد وبطولة تأهيلية لكأس العالم القادمة، وتقدمت جنوب أفريقيا بطلب استضافة بطولة للناشئين تحت (16) سنة وأخرى للشباب تحت (21) سنة إلى جانب بطولة للرواد.

رياضة حماسية

وأعرب اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، عن إعجابه الشديد برياضة التقاط الأوتاد والتي تأتي جذورها من تراثنا الوطني والعربي والعلاقة السامية بين الفارس والفرس، كما أعلن أن اتحاد الإمارات للفروسية يدعم كافة رياضات الفروسية بكافة الأوجه الممكنة، ومنها رياضة التقاط الأوتاد، كما أكد أن مشاركة منتخب فرسان الإمارات لالتقاط الأوتاد في مثل هذه الأنشطة والفعاليات الدولية يزيد من التفوق البدني، كما يزيد من خبرات المنتخب خاصة وأن منتخبنا يعتبر من أصغر المنتخبات سناً.