اكتمال المربع الذهبي لكأس دبي الفضية للبولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

ضمن منافسات كأس دبي الفضية للبولو، حقق فريق الإمارات أول من أمس الفوز على فريق الذئاب بنتيجة 11 /‏ 5، وبنفس الجولة لحساب المجموعة الأولى حقق فريق غنتوت بقيادة يوسف بن دسمال الفوز على فريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني في لقاء قطبي العاصمة 11 /‏ 10.

وبهذين الفوزين حجز فريقا الإمارات وغنتوت مقعديهما مبكراً في المربع الذهبي وسيلعبان غداً لحسم صدارة مجموعتهما، وبذلك تكتمل فرق المربع الذهبي إلى جانب فريقي الحبتور وديزرت بالم، اللذين سيلعبان اليوم لتحديد هوية بطل المجموعة الثانية والذي من المقرر أن يلاقي ثاني المجموعة الأولى يوم الثلاثاء 5 فبراير.

شهد اليوم الرابع من المنافسات مباراتين، الأولى أقيمت في الحادية عشرة صباحا بناء على رغبة فريقي غنتوت وأبوظبي وتفوق فيها غنتوت ونجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 11 مقابل 10 أهداف لأبوظبي، حيث ظل غنتوت متفوقاً طوال الأشواط الخمسة منهيا الشوط الأول بتقدمه بهدفين مقابل هدف وفي الشوط الثاني نجح مارتن في رفع رصيده من الأهداف إلى خمسة بينما أحرز أبوظبي هدفا ثانيا فقط.

وفي الشوط الثالث يضيف كل فريق هدفين إلى رصيده، إلا أن أبوظبي قدم أفضل أشواطه في الشوط الرابع وأحرز أربعة أهداف تباعا، فيما احرز غنتوت هدفين لينتهي الشوط بتقدم غنتوت بتسعة أهداف مقابل ثمانية، وجاء الشوط الخامس وحاول أبوظبي خطف المباراة ولكن لم يسعفه الوقت بعد أن احرز كل فريق منهما هدفين لتنتهي المباراة بتقدم غنتوت بفارق هدف وبنتيجة 11 مقابل 10 أهداف لأبوظبي.

فوز

وفي المباراة الثانية والتي أقيمت عند الرابعة عصراً وجمعت بين فريق الإمارات ونظيره فريق ذئاب دبي فقد نجح فريق الإمارات في التقدم في الشوط الأول بأربعة أهداف دون رد، كما نجح في الشوط الثاني بإضافة هدفين.

ومع بداية الشوط الثالث يحرز الذئاب أول أهداف فريقه عن طريق ماركوس ارايا ويرد عليه الإمارات بهدفين تباعا لينتهي الشوط الثالث بـ 8 أهداف للإمارات مقابل هدف يتيم للذئاب.

وفي الشوط الرابع يضيف كل فريق هدفين الى رصيده، أما الشوط الخامس نجح فيه الذئاب من تسجيل هدفين، وأضاف فريق الإمارات هدفه الـ 11 لتنتهي المباراة بنتيجة 11 مقابل خمسة أهداف لصالح الإمارات ويتأهل الى المربع الذهبي ويودع الذئاب البطولة.

وسوف تستأنف المباريات اليوم الخميس بمباراتين ضمن المجموعة الثانية، حيث يلعب الحبتور مع ديزرت بالم وتليها مباراة مهرة وزيدان.