8 أشواط في دولية الشارقة لقفز الحواجز

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

تتواصل اليوم بـ 8 أشواط منافسات بطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة، والتي تحظى برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب الحاكم، وينظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية وكانت منافسات البطولة قد انطلقت أمس وتستمر لغاية يوم السبت المقبل.

وتأتي البطولة بناءً على توجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدعم ورعاية أنشطة الفروسية، وتشهد البطولة مشاركة 400 خيل من 42 دولة عربية وغربية وأوروبية، ويتنافس المشاركون لنيل نصيب من جوائزها التي تصل إلى 532 ألف يورو (أكثر من مليونين وثلاثمئة ألف درهم).

أهمية البطولة

وتعد البطولة من فئة الخمس نجوم وهي البطولة الأولى على مستوى الشرق الأوسط والوطن العربي التي تقام من فئة الخمس نجوم بصالة مغطاة، وتعد البطولة آخر البطولات الدوري العربي المانحة لنقاط التأهيل لنهائي كأس العالم في السويد 2019.

ويتنافس المشاركون للفوز في أشواط البطولة والتي تصل إلى 24 شوطا، منها 13 شوطا في الصالة المغطاة و11 شوطا في الميدان الرملي الخارجي مقسمة على الأيام الأربعة بين فئة الخمس نجوم وفئة النجمتين وأشواط للخيول الفتية صغيرة السن ونهائي المجموعة الإقليمية السابعة.

منافسات اليوم

يشهد اليوم الخميس الثاني للبطولة 8 أشواط منها شوطان بفئة الخمس نجوم ومثلهما بفئة النجمتين وشوطان للخيول الصغيرة، وكذلك شوطان في نهائيات المجموعة الإقليمية بالمنافسات العمرية (الشباب والناشئين والأشبال)، ويحتضن منافسات اليوم الثاني للبطولة الملعب الرملي الخارجي والصالة المغطاة في نادي الشارقة للفروسية والسباق.

وتتضمن منافسات البطولة بفئة الخمس نجوم على 7 أشواط منها شوطان يوم الخميس وثلاثة أشواط يوم الجمعة وشوطان يوم السبت، كما تشمل البطولة على 6 أشواط بفئة النجمتين على مدار أيام الخميس والجمعة والسبت وبمعدل شوطين في كل يوم، وكذلك 6 أشواط بفئة الخيول الصغيرة، وفي نهائي المجموعة الإقليمية السابعة للفئات العمرية والخيول الفتية يتضمن برنامج البطولة الذي سينطلق اعتباراً من يوم الأربعاء إقامة 9 أشواط.