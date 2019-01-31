صراع بين «الحياة» وجودلفين في «1000 جينيز الإماراتي»

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا

يستضيف مضمار ميدان العالمي في السادسة والنصف من مساء اليوم السباق الخامس من كرنفال كأس دبي العالمي برعاية " موانىء دبي العالمية " ويتضمن الجولة الثانية لكأس آل مكتوم للخيول العربية وشوط الشندغة للسرعة، شوط 1000 جينيز الإماراتي للمهرات والأفراس، تحضيري ميدان كلاسيك.

ويشهد الشوط الأول الافتتاحي الجولة الثانية لكأس آل مكتوم للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2200 متر للفئة الأولى. ويتنافس خلاله 12 خيلاً يتصدرها «زياد» المملوك لـ ياس لإدارة سباقات الخيل بقيادة الفارس ريتشارد مولن. وأبرز المنافسين على اللقب «أبحار» و«مواهب» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، «الزاهر» و«سوتيرنز الموري» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي ودين أونيل، «إيه أف السجنجل» لخالد خليفة النابودة بقيادة تاغ أوشي.

شوط الجينيز

يعتبر الشوط الثاني من بين أقوى أشواط السباق 1000 جينيز الإماراتي لمسافة 1600 متر «ليستد» وجائزته 250 ألف دولار ويتنافس خلاله 15 خيلاً أبرزها «الحياة» لإسماعيل محمد حامل لقب السباق التحضيري بقيادة فابريس فيرون. إلى جانب خيول جودلفين «دبي بيوتي» بقيادة كريستوف سوميلون، وإشراف سعيد بن سرور ،«لافرز نوت» لجودلفين بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي، «ديفاين إيميدج» بقيادة وليم بيوك وإشراف شارلي أبلبي «وسويفت روز» بقيادة كيفن ستوت، وإشراف سعيد بن سرور، «ستاري آيس» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة باتريك كوسجريف، «فوجي فلايت» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة زافير زياني، «رزينة» للشيخ راشد بن حميد النعيمي بقيادة باتريك دوبس.

«ميدان كلاسيك»

ينتظر أن يشهد الشوط الثالث «تحضيري ميدان كلاسيك» لمسافة 1400 متر، والذي تبلغ قيمة جائزته 100 ألف دولار، صراعاً شرساً للفوز باللقب من 15 خيلاً قوية يتصدرها «فيت آند فورتشن» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم بقيادة أوليفيه دولوز وإشراف مايك دي كوك، ومن أبرز المنافسين «سبورتنغ تشانس» لعبدالله المنصوري بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف سايمون كريسفورد، «الفجر مقبل» لطارق سعيد بن حميد الطاير وسيف الكتبي بقيادة فابريس فيرون، «برج» لجودلفين بقيادة كيفن ستوت وإشراف سعيد بن سرور.

الشندغة للسرعة

ينتظر أن يشهد الشوط الرابع «الشندغة للسرعة» لمسافة 1200 متر للفئة الثالثة، صراعاً ساخناً بين 6 خيول قوية يتصدرها «ابن مالك» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي وإشراف مصبح المهيري. ومن أبرز المنافسين «سويتزر لاند» للشيخ راشد بن حميد النعيمي بقيادة ريان مور وإشراف ستيف اسموسين، «تاتو كي» لمالكه يو لونغ بقيادة شين فولي و«درافتد» لميستي هولو فارم بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون، و«ماي كاتش» لفالنتين بوختياروف بقيادة سام هتشكوت وإشراف دوغ واتسون.

الشوط الخامس

يتوقع أن يشهد الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، والذي تبلغ قيمة جائزته 175 ألف دولار، صراعاً قوياً وساخناً بين 14 خيلاً يتصدرها «غولد تاون» لجودلفين بقيادة وليم بيوك وإشراف شارلي أبلبي.

ومن أبرز المنافسين «آفريكان رايد» لنبيل مراد بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف سايمون كريسفورد، «فلاي آت دون» لجودلفين بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي، «أونر أبل تريشر» لهارولد ليمير بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف كينيث ماك بيك، «كابيزانو» لسلطان علي بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف سانديب جاداف، «جالفنايز» لحامد رادان بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون، «بلاتا او بلامو» بقيادة كارلوس لوبيز وإشراف سوزان بيبرميكلنت، «ذا جريت كولكشن» لزوار سيكريكوف بقيادة سام هتشكوت، «إكويتنت» لناصر عسكر بقيادة تاغ أوشي، «بوشارت» المملوك لفريق «البيت متوحد» بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار. «مقرر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي، «بيغ شالنج» لجودلفين بقيادة هاري بنتلي، «ليث» لجودلفين بقيادة كريستوفر هايس.

الشوط السادس

يتوقع أن يشهد الشوط السادس لمسافة 2000 متر، والذي تبلغ قيمة جائزته 175 ألف دولار صراعاً ساخناً للفوز باللقب، حيث تواجه خيول جودلفين صراع التحدي من الأقوياء بالشوط الذي يتنافس خلاله 14 خيلاً يتصدرها «لايت ذا لايتس» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف مايك دي كوك، وينافسه «دوفيل» «لفيكتور ريوس» بقيادة أدري دي فريز وإشراف فوزي ناس، «إوجينيو» لفيكتوريوس بقيادة أويسن مورفي وإشراف فوزي ناس، «أسترونومر» لمالكه مايك دي كوك بقيادة أوليفيه دوليز ويتصدرها «تيم توك» خيول جودلفين في الشوط بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف المدرب سعيد بن سرور، «كي فيكتوري» بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي، «زمان» بقيادة بريت دويل وإشراف شارلي أبلبي، «أواسيس شارم» بقيادة وليم بيوك وإشراف شارلي أبلبي، «سايلنت أتاك» بقيادة كيفن ستوت وإشراف سعيد بن سرور،

و«ستيدج ماجيك» بقيادة كولم اودنهو وإشراف شارلي أبلبي، «إيرنشو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة مايكل بارز الونا وإشراف سانديب جاداف .

الشوط الأخير

يعتبر الشوط السابع بمثابة مسك الختام للسباق ومسافته 1600 متر على المضمار العشبي وجائزته 135 ألف دولار، ويتنافس خلاله 16 خيلاً يتصدرها «اسكاليتور» لسعيد بالعبيدة بقيادة كريستوفر هايس وإشراف شارلي فينوس. ومن أبرز المرشحين للقب «ميجور بارتنرشيب» لجودلفين بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف سعيد بن سرور، «جارف» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة دين أونيل وإشراف علي الرايحي، و«عقبة» لجودلفين بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي، «أون ذا وارياث» لجودلفين بقيادة وليم بيوك وإشراف شارلي أبلبي، «باروت» للشيخ أحمد بن محمد بن خليفة آل مكتوم بقيادة ادري دي فريز، «اشتراك» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي وإشراف ديفيد هايس، «أبوف آند بيوند» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة كونور بيسلي، وإشراف أحمد بن حرمش.

ترشيحات «البيان»

الشوط الثاني: "الحياة"

الشوط الثالث: سبورتنغ تشانس

الشوط الرابع: درافتد

الشوط الخامس: غولد تاون

الشوط السادس: أواسيس شارم

الشوط السابع: ميجور بارتنرشيب

ترشيحات الخبراء

الشوط الثاني: ديفاين إيميج

الشوط الثالث: سبورتنغ تشانس

الشوط الرابع: درافتد

الشوط الخامس: غالفنايز

الشوط السادس: أسترونومر

الشوط السابع: أسكاليتور

296 ألف درهم الجوائز المالية لمسابقات ترشيحات الجمهور

رصدت اللجنة المنظمة لسباقات ميدان جوائز مالية قيمتها 296 ألف درهم لمسابقات ترشيحات الجمهور تفاصيلها كالتالي:

ينال الفائز في مسابقات ترشيحات الجمهور للأشواط الستة مبلغ 58 ألفاً و475 درهماً.

ويحصل من يفوز بترشيح 5 خيول فائزة على مبلغ 6 آلاف درهم.

وينال من يرشح 4 خيول فائزة مبلغ 4 آلاف درهم.

ويحصل الفائز في مسابقة الفئة المزدوجة المبكرة مبلغ 15 ألف درهم، وينال الفائز في مسابقة الفئة المزدوجة الوسطى مبلغ 30 ألف درهم. ويحصل الفائز في مسابقة الفئة المزدوجة الأخيرة مبلغ 60 ألف درهم. وتبلغ قيمة جائزة الفائزة في مسابقة الأشواط الثلاثية مبلغ 96 ألف درهم، وينال الفائز في مسابقة الترضية للأشواط الثلاثية مبلغ 2000 درهم. ويحصل الفائز في مسابقة السوبر فيكتا للشوط الخامس مبلغ 20 ألف درهم فيما ينال الفائز في مسابقة السوبر هاي فايف للشوط الأخير مبلغ 5 آلاف درهم.

وتوزع استمارات الترشيحات الخاصة بجميع المسابقات حتى الساعة 6:05 مساءً «قبل انطلاق الشوط الأول في أمسية السباق التي تشتمل على 7 أشواط بالبرنامج حتى الساعة 6:50 مساءً»، قبل 15 دقيقة من انطلاق الشوط الثاني في أمسية السباق التي تشتمل على 7 أشواط بالبرنامج، ويجب تعبئة الاستمارة وإيداعها في الصناديق المخصصة بموعد أقصاه الساعة 6:50 مساءً (15 دقيقة قبل انطلاق الشوط الثاني في أمسية السباق التي تشتمل على 7 أشواط). سيتم إخطار الفائزين بجميع المسابقات عن طريق خدمة الرسائل النصية القصيرة، ويشترط وجود الفائز شخصياً بالمضمار مع إبراز وثيقة إثبات هوية أصلية سارية المفعول.