تكريم «مسار» بطل الديربي الإنجليزي في إيرلندا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تم تكريم بطل الديربي الإنجليزي «مسار»، ورفيقه الأصغر في الإسطبل، الواعد «كورتو»، في حفل الجوائز السنوية لجمعية مربي الخيول المهجنة الإيرلندية.

بحسب نتيجة الاقتراع الذي أجرته جمعية مربي الخيول المهجنة الإيرلندية، تم تتويج الجواد الرائع «مسار»، الفائز في أربعة سباقات من تسع مشاركات، متضمنة الفوز في انفيستك ديربي (ج1) في ابسوم، بطلاً لأمهار الثلاث سنوات في 2018.

التكريم يمثل تقديراً مستحقاً لابن «نيو ابروتش»، الذي اضطر للغياب عن النصف الثاني من موسمه الكلاسيكي، بسبب إصابة في الرجل.

إضافة إلى فوزه الممتاز في الديربي، حقق الجواد أيضاً الفوز بسباق كريفن ستيكس (ج3)، وقدم أداء طيباً، بحلوله ثالثاً في 2000 غينيز (ج1)، وكلا السباقين في مسار راولي مايل لمضمار نيو ماركت. المدرب شارلي أبلبي علق على التكريم قائلاً: «مسار» يرتقي لصفوة الخيول المميزة، وأداؤه في الديربي كان تتويجاً لتحضيرات شاملة في مضامير وأرضيات متنوعة، كان لها الفضل في صقل إعداد الجواد لليوم الكبير.

وأضاف: الإصابة التي حدثت له (في مطلع يوليو) كان لطمة، ولكن، وبالنظر للوقت الذي حصل عليه للتعافي، نتأمل في عودته للسباقات العام الحالي .

وحصل "كورتو" الفائز بسباق ناشونال ستيكس (ج1)، في ذي كرا، على بطولة الأمهار في عمر السنتين.

وقال أبلبي: إنه يشبه والده في أسلوب التدريب والسباقات، ونحن متفائلون للغاية، بأن يكون موسمه المقبل جيداً.