سعيد بن سرور: «دبي بيوتي» و«سويفت روز» جاهزتان لتحدي «1000 جينيز الإماراتي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد سعيد بن سرور، جاهزية «دبي بيوتي» و«سويفت روز» لجودلفين، في خوض غمار سباق «1000 جينيز الإماراتي» في أمسية اليوم.

وقال سعيد بن سرور: «خابت آمالنا في «دبي بيوتي» و«سويفت روز» في المنافسة التحضيرية لهذا السباق، ولكنهما عادتا من السباق في حالة طيبة والمنافسة على مسافة الميل يفترض أن تكون في صالحهما، ولذلك أتطلع إلى نتيجة أفضل هذه المرة».

ومن جانبه، تحدث شارلي آبلبي عن مشاركة «ديفاين إيميدج» و«لفرز نوت» لجودلفين في السباق قائلاً: «حققت «ديفاين إيميدج» فوزاً مبهراً في شيلمسفورد سيتي في مشاركتها الأولى، حيث كانت جميع تصرفاتها صائبة، وهذه ستكون تجربتها الأولى على الرمل، وندرك أن نقص الخبرة المحتمل ربما يكون في غير صالحها، ولكنها أظهرت قدراً طيباً من القدرات في المشاركة الوحيدة التي خاضتها، والمنافسة على مسافة 9.5 فيرلونغ في أوكس الإمارات ظلت دائماً هدفنا الرئيس، والمنافسة على المسافة الأطول ستكون في صالحها».

وأضاف: «المهرة «لفرز نوت» حققت الفوز في نيوماركت في يوليو، وكانت ضعيفة البنية بعض الشيء في عمر السنتين، ولذلك قررنا منحها الوقت ليشتد عودها بدلاً من إشراكها في سباقات الفئات بنهاية الموسم البريطاني، وأحرزت تطوّراً في تدريباتها بالإسطبل، ولديها سرعة ابتدائية كبيرة، ولذلك آمل أن تستغلها لمصلحتها في ميدان».