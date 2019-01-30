الحبتور وديزرت بالم إلى نصف نهائي كأس دبي الفضي للبولو

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

تأهل فريق الحبتور بقيادة النجم محمد الحبتور وفريق ديزرت بالم بقيادة راشد البواردي من المجموعة الأولى، إلى الدور نصف النهائي، من بطولة كأس دبي الفضي والتي تقام منافساتها على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو، بغض النظر عن نتيجة اللقاء الذي سيجمع الحبتور وديزرت غداً على تحديد بطل المجموعة، حيث ضمن الفريقان التأهل إلى المربع الذهبي، بعد أن تغلبا على فريقي مهرة وزيدان من دون مقاومة، حيث نجح الحبتور في التفوق على زيدان بنتيجة 11/‏7، وعلى مهرة 7/‏5، ومن جانبه، فاز ديزرت بالم على مهرة بنتيجة 11/‏6، وعلى زيدان 9/‏4، ليحجزا مبكراً مقعديهما من المجموعة في الدور قبل النهائي، ونجح فريق الحبتور بالفوز على فريق مهرة في كلاسيكو عائلة الحبتور، وعقب المباراة قال محمد الحبتور قائد الفريق : الحمد لله لقد حققنا الخطوة الأولى بمشوارنا بالبطولة، وهي بلا شك مهمة لأننا تجاوزنا فريقين قويين هما زيدان السعودي ومهرة الإماراتي، وحجزنا مقعدنا في الدور الثاني، لكن طموحنا أكبر في المحطة الثانية من البطولة وهي الأهم لأن تجاوزها بنجاح يقودنا إلى النهائي والمنافسة على اللقب، ونحن ننتظر معرفة هوية الفريقين المتأهلين من المجموعة الثانية، ووقتها لكل حادث حديث، لكننا جاهزون لمواجهة أي منافس.