15 مليون ريال جوائز «ملتقى الفرسان» في السعودية

المصدر: العلا - البيان الرياضي

وجّه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، بمضاعفة قيمة جائزة كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لسباق القدرة والتحمّل، إلى 15 مليون ريال، ليصبح أكبر سباق للقدرة والتحمّل من حيث القيمة في العالم، وذلك لتعزيز مكانة محافظة العلا كوجهة سياحية للتراث والفنون والثقافة والطبيعة والرياضة، يحصل صاحب المركز الأول على 900 ألف ريال وسيارة «رينج روفر»، وكل من صاحبي المركزين الثاني والثالث على 650 ألف ريال وسيارة «جاغوار» F-Pace، وكل من أصحاب المراكز الرابع إلى العاشر على 400 ألف ريال، وكل من أصحاب المراكز 11 إلى 100 على 100 ألف ريال.

وينطلق السباق تحت مسمى «ملتقى الفرسان» في محافظة العلا 2 فبراير المقبل بالشراكة مع الاتحاد السعودي للفروسية، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية، وتبلغ مسافته 120 كيلومتراً العلا، ويشارك فيه نخبة من فرسان الإمارات من إسطبلات M7 وMRM وF3 والوثبة والمغاوير والريف عجبان والريف العين والريف أشعب بمجموع 41 فارساً، كما يتنافس على الكأس نخبة من أفضل الفرسان من 12 دولة هي: الإمارات والبحرين والكويت وعمان ومصر والأردن والسودان وإسبانيا والأوروغواي وفرنسا وإيطاليا والسعودية.

وأعرب اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، عن سعادته الكبيرة بالتطوّر الملحوظ في في عالم سباقات القدرة والتحمل في السعودية وقال: هذه السباقات الكبيرة تساهم في صقل الخبرات للفرسان في الدولتين،ونشارك في كافة الفعاليات الرياضية الدولية، سواءً على أرض الإمارات أو خارجها، سعياً للمركز الأول.