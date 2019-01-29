«آر بي موني» تتوج بأغلى سباقات مضمار أبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

واصلت المهرة «آر بي موني تو بيرن»، العائدة للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، تألقها في مضمار أبوظبي العشبي، عندما توجت بلقب سباق «الرويس» لمسافة 1600 م، الأبرز والأغلى في الحفل التاسع، الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية مساء أول من أمس، واشتمل على 6 أشواط ساخنة، وحققت «آر بي موني»، اللقب في الشوط الثالث، الذي شهد مشاركة 9 خيول قوية من النخبة، تنافست على جوائز مالية بقيمة 300 ألف درهم، لتتوج البطلة، بلقبها الثالث هذا الموسم، في ذات المضمار، بعد أن قطعت المسافة في زمن قدره 1:17:93 دقيقة، بقيادة فابريس فيرون وإشراف إيريك ليمارتنيل.

«هاتريك» النابودة

ومن جانبه، واصلت خيول خالد خليفة النابودة، حصدها للألقاب، وأحرزت «هاتريك» الحفل للمرة الثانية في الموسم الحالي، بقيادة الفارس المتميز تاج أوشي، الذي يعتبر من أكثر الفرسان وصولاً لمنصات التتويج، وكانت البداية في الشوط الأول من سباق جزيرة المارية للمبتدئات لمسافة 1600 م، بجوائز بلغت 80 ألف درهم، تنافس عليها 14 خيلاً، عن طريق المهر «إيه إف العاصي»، الذي قطع المسافة في زمن قدره 1:48:13 دقيقة.

وفي الشوط الثاني من سباق «الطويلة» لمسافة 2200 م، بمشاركة 14 خيلاً، وجوائز مالية 80 ألف درهم، منحت الفرس «دانة»، خالد النابودة، اللقب الثاني في زمن قدره 2:33:05 دقيقة، وعادت خيول النابودة، لتنتزع لقب سباق كأس نادي أبوظبي الذهبي لمسافة 1600 م في الشوط الرابع من الحفل، بجوائز مالية 125 ألف درهم، وبمشاركة 8 خيول فقط، وذلك بواسطة الجواد «إيه إف الحذر» البالغ من العمر 9 سنوات، قاطعاً المسافة في 1:45:96 دقيقة.

كأس الوثبة

وحصدت لقب كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر في الشوط الخامس من الحفل، الفرس «تهاني» لسلطان علي، بقيادة الفارس فابريس فيرون، بعد أن قطعت المسافة في زمن قدره 1:45:21 دقيقة، وشهد هذا الشوط مشاركة 14 خيلاً، وبلغت جوائزه المالية 70 ألف درهم، واختتم حفل السباق بالشوط السادس، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، على لقب سباق «رياض»، لمسافة 1600 متر، بمشاركة 14 خيلاً، وجوائز مالية 80 ألف درهم، والذي كان من نصيب المهرة «سعادة» لفريق البيت متوحد، بقيادة كونور بيسلي، في زمن قدره 1:37:93 دقيقة.

جولات وسباقات

وكشفت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، أن سباقات كأس الوثبة ستاليونز، برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، ستشهد هذا الموسم 90 جولة، منها 25 سباقاً داخل الدولة في مضماري أبوظبي والعين، والتي بدأت فعلياً منذ الشهر الماضي، و65 سباقاً حول العالم، مبينة أن السباقات الخارجية ستنطلق 2 فبراير المقبل على مضمار بو بفرنسا، وذلك حرصاً من المهرجان على تطوير الخيول العربية في العالم.

وأشارت لارا إلى نجاحات كأس الوثبة ستاليونز السابقة في مضماري أبوظبي والعين، ذاكرة أنها حققت العديد من المكاسب، وأفرزت خيولاً جديدة، وملاكاً جدداً، مع المساهمة في تطوير الخيول، ورفع تصنيفها من خلال سباقات متكافئة، وأشارت صوايا إلى عقد مؤتمر صحافي 10 يوم فبراير المقبل، بالتزامن مع سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة بقرية الوثبة، يتم خلاله الإعلان عن روزنامة مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وكل السباقات التي يشملها المهرجان.

تتويج

عقب كل شوط من الأشواط الستة، تم تتويج الفائزين بواسطة عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، بحضور عدد من الملاك والفرسان المتوجين بالألقاب.