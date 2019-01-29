إعلان الخيول المشاركة في كأس دبي العالمي 2019

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تم ترشيح مجموعة من نخبة الخيول المهجنة الأصيلة والخيول العربية الأصيلة، التي لمع نجمها في عالم السباقات، للمشاركة في منافسات أمسية كأس دبي العالمي، ذلك السباق الذي انطلق لأول مرة في 1996، في سياق رؤية بعيدة المدى للسباقات، أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتقام دورته الجديدة، متضمنة 9 سباقات يوم 30 مارس المقبل.

وتصدر كل من «ألموند آي» و«بيوتي جنريشن» و«ثندر سنو» و«ماجيكال» و«مكنزي» و«سانتا آنا لين» و«روي إتش»، نخبة الخيول الدولية التي تم ترشيحها لليوم الأغنى للسباقات في العالم، بجوائزه البالغة 35 مليون دولار أمريكي، متضمناً السباق الأغنى في العالم، كأس دبي العالمي (جروب 1)، البالغة جائزته المالية 12 مليون دولار أمريكي، برعاية طيران الإمارات.

قائمة المرشحين

ويتصدر حامل اللقب في النسخة الماضية من كأس دبي العالمي «ثندر سنو»، وغريمه المحلي الفائز بسباق جروب 1 «نورث أمريكا»، قائمة الخيول المقيمة في الإمارات، والمرشحة للسباق الأغنى في العالم، كما تضم قائمة المرشحين للسباق الممتد لمسافة 2000 م رملي، ثلة من الخيول الأمريكية الفائزة بسباقات الفئة الأولى، من أمثال «مكنزي» و«ليوفريرك» و«سيكينغ ذا سول» و«أوديبل» و«يوشيدا».

بالإضافة إلى الفرس اللامعة «إيليت»، ومن أبرز المرشحين لسباق لونجين دبي شيما كلاسيك (جروب 1) لمسافة 2400 م عشبي، والذي تبلغ جوائزه 6 ملايين دولار، النجمة الصاعدة في سماء بلاد الشمس المشرقة «ألموند آي»، والتي تتقدم قائمة الشرف للخيول اليابانية الفائزة في سباقات الفئة الأولى، وإلى جانبها كل من «شيفال غراند» و«لس غريسيو» و«ري دي أورو».

سباق «دبي تيرف»

وأما قائمة المرشحين لسباق دبي تيرف (جروب 1) لمسافة 1800 م عشبي، والذي تبلغ جوائزه 6 ملايين دولار، برعاية موانئ دبي العالمية، يتقدمها جواد هونغ كونغ «بيوتي جنريشن»، كما تضم القائمة حضوراً يابانياً قوياً، ممثلاً في «فيفلوس» بطلة نسخة 2017، وصيفة العام الماضي، بالإضافة «ديردري»، وصيفة سباق هونغ كونغ كب.

إضافة إلى «موزو آسكوت» الفائز بسباق ياسودا كينين (جروب 1)، والقائمة تضم حامل اللقب في العام الماضي «بن بطل»، والفائز بسباق الفئة الأولى في أستراليا «كامين ثرو»، والمخضرم «ماريناريسكو»، المشارك بسباقات الفئة الأولى في جنوب أفريقيا، والفائز في سانت جيمس بالاس ستيكس (جروب 1) في إنجلترا «ويذاوت بارول»، بالإضافة إلى الجواد الأمريكي «نيكست شيرز»، الفائز بسباق شادويل تيرف مايل (جروب 1)، ما يعزز مستوى الإثارة المرتقبة في الحدث.

«غولدن شاهين»

وأما سباق دبي غولدن شاهين (جروب 1)، الذي يعد أغنى سباق سرعة على المسار الرملي لمسافة 1200 م في العالم، بإجمالي جوائز 2.5 مليون دولار، برعاية جلف نيوز، فاستقطب مشاركات قوية من أبطال السرعة في أمريكا، من أمثال «روي إتش» و«إمبريال هنت» و«إكس واي جت» و«بروميسيز فولفيلد»، بالإضافة إلى بطل السرعة الياباني «ماتيرا سكاي».

وفي سباقات الفئة الثانية الثلاثة في الأمسية، شهدت زيادة في الجوائز المالية بمقدار 500 ألف دولار، ما جعلها محل اهتمام دولي قوي، وهي داربي الإمارات، برعاية مجموعة سعيد ومحمد النابودة، وتبلغ جوائزه 2.5 مليون دولار، وجودلفين مايل، برعاية مدينة محمد بن راشد ــ ديستريكت ون، وتبلغ جوائزه 1.5 مليون دولار أمريكي، وسباق دبي غولد كب، برعاية الطاير موتورز، وتبلغ جوائزه 1.5 مليون دولار.

داربي الإمارات

واستقطب داربي الإمارات لمسافة 1900 م، اهتمام مجموعة من الخيول الواعدة الجديدة من نجوم السباقات الرملية، منها «ووكينغ ثندر»، والفائز بسباقات الفئة الأولى في الأرجنتين «غريكو»، بالإضافة إلى المهرين اللذين يشرف على تدريبهما بوب بافرت «إمبروبابل» و«مشو غستو»، كما تم ترشيح سبعة من إسطبلات بالي دويل، بإشراف المدرب الفائز بنسخة العام الماضي، أيدن أوبراين، وفي سباق جودلفين مايل 1600 م، يتصدر قائمة المرشحين، الفائزون بدوراته الثلاث الماضية، وهم «هيفي ميتال» و«سكند سمر» و«وان مان باند».

إضافة إلى الفائز بسباق بريدرز كب ديرت مايل (جروب 1) «باتل أوف ميد واي»، والياباني «نونكونو يومي»، الفائز بسباق فبرواري ستيكس (جروب 1)، وفي سباق دبي غولد كب لمسافة 3200 م، تضم صفوة الخيول المرشحة، كلاً من «وزير أباد» حامل اللقب لثلاث مرات، وبطل ملبورن كب (جروب 1) «كروس كاونتر»، وأما سباق دبي كحيلة كلاسيك (جروب 1)، الذي تبلغ جوائزه المالية مليون دولار، برعاية مبادلة، يبدو وجهة لأفضل الخيول العربية في العالم، بحسب الترشيحات الواردة، والتي يتصدرها بطل العام الماضي «طلاب الخالدية» من السعودية، بالإضافة إلى الفرس الموهوبة «الشموس» من فرنسا، الفائزة بجوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (جروب 1) في نوفمبر الماضي.

قال مليح البسطي، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة السباقات في مجموعة ميدان: «بجوائزه البالغ مجموعها 35 مليون دولار، واشتماله على السباق الأغنى للخيل في العالم، سيكون كأس دبي العالمي 2019 على موعد من الألق كونه يوماً عالمياً متميزاً لأفضل السباقات على الرمل والعشب، ومشاركة أفضل الأبطال العالميين، وأشهر الملاك والمدربين والفرسان، وهذا ما يتضح من قوائم الخيول المرشحة للمشاركة ليوم السباق، التي تضم خيولاً مرشحة من 20 دولة».