«دي عسلية» و«دي مزيان» تحصدان ذهبيتين لمربط دبي

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

حصد المهران «دي عسلية» و«دي مزيان» ميداليتين ذهبيتين لمربط دبي، في ختام بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية 2019، أول من أمس، والتي شهدت منافسات مثيرة خلال أشواط البطولات الـ 12 التي توزعت ألقابها على المرابط المختلفة، وشارك في الفعاليات التي أقيمت على مدى 6 أيام بنادي أبوظبي للفروسية، 634 من الخيول العربية الأصيلة من 228 مالكاً، وشهد الختام الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، وعصام عبدالله مدير الجمعية، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، ومحمد التوحيدي المدير العام لمربط دبي، وخليفة النعيمي مدير إسطبلات الأريام وعدد كبير من الملاك والمربين. وكان نائب رئيس الجمعية قد كرم عصام عبد الله ومحمد الحربي على جهودهما المستمرة في البطولة.

الأشواط المحلية

وبدأت فعاليات الختام بأشواط البطولات المحلية، حيث تصدرت «جي ايه ليالي الجزيرة» لمربط صالح عمر بن حيدر، بطولة المهرات ونالت اللقب الذهبي، وانتزعت «اس كي دنانير» لمربط الصقران، اللقب الذهبي لبطولة المهرات عمر سنة، وحصل «دي مشجي» لمربط رأس الخيمة، على اللقب الذهبي للأمهار، وحصد «حيزوم» لزياد عبد الله إبراهيم كلداري، اللقب الذهبي للأمهار عمر سنة، وتوشحت «دي مرمرة» لمحمد الجوعان مبارك الشامسي، بذهبية الأفراس، وحلق «مجيب عذبه» لمحمد أحمد عبدالله آل علي، باللقب الذهبي للفحول.

تنافس قوي

وشهدت أشواط الختام للبطولة الوطنية تنافساً قوياً بين الخيول المشاركة بسبب تقارب المستويات حيث كانت الفوارق ضئيلة جدا في الترتيب، وحققت خيول مربط دبي ذهبيتين من البطولات الست.

واستهلت الألقاب الذهبية المهرة «ار كي سديم» لجمال البلوشي، التي توجت بلقب المهرات، وذهبت البطولة الذهبية للمهرات بعمر سنة إلى «دي عسلية» لمربط دبي، وحصد «محبوب الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، ذهبية الأمهار، وتوشحت باللقب الذهبي لبطولة الأفراس «اليكسير اوف شنجهاي إي آي» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، وانتزع «دي مزيان» لمربط دبي، اللقب الذهبي للأمهار عمر سنة، وحصد «اس كيو بركان» لأحمد العتيبة، اللقب الذهبي للفحول.

دعم منصور بن زايد

وأكد الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، أن الجمعية وبتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ماضية في تنفيذ أهدافها وخططها بتشجيع الملاك والمربين للخيول العربية الأصيلة لاقتناء أفضل الخيول والسلالات الجيدة، وتوفير كل ما يساعدهم في ذلك، مشيراً إلى أن الجمعية تكرس كل إمكانياتها لإقامة المسابقات والمنافسات التي تلبي كل احتياجاتهم، وأشاد بحجم المشاركات وبالمستويات العالية التي أظهرتها الخيول خلال بطولة الإمارات الوطنية، وقال: نسعى لتطوير هذه البطولة التي ظلت تستقطب دائماً أفضل الخيول، وهذا جزء من عمل الجمعية وهو خدمة شريحة الملاك المواطنين.

تطور مستمر

وقال عصام عبدالله مدير جمعية الإمارات للخيول العربية، إن هذه النسخة من بطولة الإمارات الوطنية جاءت قوية ومميزة كونها تضم صفوة الخيل بعد رفع الاشتراطات للخيول المشاركة من حيث معدلاتها، وأضاف إن هذا النظام ربما يقلل الأعداد المشاركة قليلاً لكنه يرفع من قيمة البطولة، فيما أكد محمد الحربي مساعد مدير جمعية الإمارات للخيول العربية ومدير البطولة، أن البطولة جاءت ناجحة من جميع النواحي الفنية والتنظيمية مشيداً بأداء جميع فرق العمل التي بذلت جهوداً كبيرة لإخراج البطولة بهذا المستوى، وتوجه الحربي بالشكر إلى إدارة نادي أبوظبي للفروسية ومديره العام عدنان سلطان النعيمي، على التعاون.

منعطف وطني

أشاد المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية ببطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية ووصفها بأنها منعطف وطني في تطور مستوى البطولات في الإمارات. وقال: إنه منعطف وطني مهم بفضل انعكاس الأنظمة الجديدة على أداء الملاك والمربين وعشاق الخيل العربي من خلال المشاركة النوعية لأفضل الخيول وارتفاع مستوى تقييمها.