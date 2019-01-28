حامد بن زايد يشهد ختام «أغلى كؤوس» الصيد بالصقور

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، بمنطقة الفلاح بأبوظبي، ختام منافسات النسخة السادسة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، والتي سجلت نجاحات كبيرة، وسط مشاركة نحو 2444 صقراً، وأكثر من 289 صقاراً، في 83 شوطاً، وبجوائز 27 مليون درهم، و63 سيارة، وذلك على مدار 13 يوماً، بتنظيم نادي أبوظبي للصقارين.

وتوّج سموه عقب ختام المنافسات، الفائزين بالأشواط النهائية للبطولة، وهي 3 أشواط لأصحاب السمو الشيوخ والعامة ملاك والعامة مفتوح، بحضور معالي فارس محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للصقارين، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وسلطان المحمود المدير التنفيذي للنادي.

وهنأ سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، الفائزين بكافة أشواط المسابقات، التي بلغت 75 شوطاً في البطولة، وتمنى للمشاركين التوفيق والنجاح في كافة المناسبات والمشاركات، التي تعنى بإحياء تراث دولة الإمارات، وكرّم سموه الداعمين والرعاة، وهم اللواء حماد الحمادي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، ومحمد غانم المنصوري نائب الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة للتمور، ومحمد عبد الله ممثل المسعود للسيارات، وعبد الله راشد السويدي رئيس لجنة الصيد البري والمقناص، كما كرّم سموه أعضاء لجنة المسابقات في نادي أبوظبي للصقارين، وكوادر ورئيس لجنة التحكيم.

وقدّم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، جائزة صقار الموسم في النسخة السادسة، والمقسمة على 3 فئات، لخليفة بن أحمد بن مجرن عن فئة الشيوخ، وخلفان بطي القبيسي للعامة مفتوح، وسالم بن ناصر الهاجري لفئة العامة ملاك، وحاز صقار الموسم عن كل فئة، جائزة 50 ألف درهم.

سيطرة

وسيطرت صقور الظفرة على المركزين الأول والثاني في فئة الشيوخ، وفاز الصقر «64» باللقب، مسجلاً 16.108 ثانية، متفوقاً بفارق 0.401 ثانية عن الصقر «99»، من نفس الفريق، فيما جاء الصقر «47» من فريق إف 3 كيه، ثالثاً، بتوقيت 16.538 ثانية.

وأهدى الصقر «ظلام»، مالكه سيف بن حريز الفلاسي، لقب العامة المفتوح، ، مسجلاً توقيتاً 16.543 ثانية، وجاء ثانياً حميد راشد المنصوري، عبر الصقر «المين»، في توقيت 16.562 ثانية، يليه ، الصقر «1» لخليفة محمد المنصوري، بتوقيت 16.621 ثانية.

وفي الشوط المخصص للعامة ملاك، توج سالم بن ناصر بن مذكر الهاجري، عبر الصقر «106»، بالمركز الأول، بتوقيت 18.950 ثانية، وأحرز المالك فسه المركز الثاني، عبر الصقر «غنيم»، وجاء ثالثاَ الصقر «تي 14»، لحميد محمد راشد الطاير. وحصل بطل كل شوط ، على سيارة و500 ألف درهم، بالإضافة إلى الكأس الذهبية، فيما نال صاحب المركز الثاني 200 ألف درهم، والثالث 100 ألف درهم.