ميثاء بنت محمد تتألق في كأس دبي الفضية للبولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

قادت فارسة البولو، سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات للبولو، لفوز ثمين وصعب بعد وقت إضافي، على فريق أبوظبي بنتيجة 7/8، في اللقاء المثير الذي أقيم أول من أمس، في افتتاح منافسات المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس دبي الفضية للبولو المقامة حالياً على ملعب منتجع الحبتور للبولو بدبي، وتألقت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد، ولعبت دوراً مؤثراً في هذا الانتصار المهم الذي جاء على حساب منافس كبير وعنيد بحجم فريق أبوظبي مكتمل الصفوف وصاحب الخبرات العالية لمحترفيه، والفائز بلقب بطولة جمعية الإمارات للبولو قبل أسبوعين، وأحرزت سمو الشيخة ميثاء هدفاً رائعاً من أهداف فريقها الثمانية، بعد مجهود فردي، قلبت به النتيجة لمصلحة فريقها 4/5 في الشوط الرابع الذي انتهى بالتعادل5/5، وبعد أن دانت أفضلية اللعب والتقدم لفريق أبوظبي في الأشواط الثلاثة السابقة، واستمر التعادل بين الفريقين مع نهاية الشوط الخامس 7/7، ومعها تم اللجوء والاحتكام إلى شوط سادس إضافي، لفض النزاع، وينجح نجم فريق الإمارات توماس بانلو من تسجيل هدف ذهبي، رجح به كفة فريقه، وحصد أول فوز يعزز من حظوظه في المنافسة على اللقب، وضمن نفس المجموعة، تغلب فريق غنتوت على فريق ذئاب دبي 5/8، بعد مباراة كانت السيطرة فيها أغلب الوقت للفريق الفائز، وسوف تشهد البطولة اليوم مباراتين لحساب المجموعة الأولى يلتقي فيهما فريق ديزرت بالم مع فريق زيدان وفريق مهرة مع فريق الحبتور.