القوارب الخشبية السريعة تتنافس على ألقاب سباق دبي الجمعة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم الجمعة المقبل سباق دبي للقوارب الخشبية السريعة (الجولة الثانية من بطولة الإمارات) وذلك ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2018-2019، وكان مقرراً أن يقام السباق وحسب البرنامج الزمني الأسبوع قبل الماضي، غير أن حالة البحر وسرعات الرياح لم تساعد على إقامة الحدث الأمر الذي دفع اللجنة المنظمة لتاجيله لدواعي الأمن والسلامة وإقامته في الموعد الجديد ليتناسب مع ظروف وطبيعة المنافسة، وبدأت اللجنة المنظمة في النادي التجهيز والتحضير للسباق الكبير الذي يجمع نخبة من أبطالنا المتميزين ومن دول مجلس التعاون الخليجي، وتبدأ إجراءات المشاركة في السباق بالتسجيل والفحص الفني على القوارب المشاركة في مقر النادي بالميناء السياحي يوم الخميس المقبل.