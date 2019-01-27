عبد المالك إقزيمه.. مالك صغير على خطى والده

المصدر: دبي - خالد المهيري

خطف المالك الصغير عبد المالك فتحي السيد محمد إقزيمه، الأضواء في سباق «زعبيل» بمضمار جبل علي، عندما اقتنص مع «كوناني» لـ «جالاكسي للسباقات»، لقب الشوط الأول لمسافة 1800 متر، برعاية «الجامعة الأمريكية في دبي».

وعبّرعبد المالك إقزيمه، « 10 سنوات»، عن سعادته بالفوز، قائلاً: «في بداية السباق فقدت الأمل عندما رجع البطل إلى الوراء، ولكن عندما رأيته يتقدم إلى المركز الثالث بسرعة كبيرة، عرفت أنه سيحقق اللقب». وقال فتحي السيد إقزيمه، الذي يعد من بين أشهر ملاك الخيول بالدولة والعالم العربي، إنه أراد ابراز ابنه في سباقات الخيول، عبر فريق «جالاكسي للسباقات»، بهدف زرع محبة الفروسية وأصولها في قلبه.