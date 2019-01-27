35 هدفاً في مباراتين بافتتاح كأس دبي الفضية للبولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

شهد اليوم الافتتاحي لمنافسات المجموعة الأولى في بطولة كأس دبي الفضية للبولو، المقامة حالياً على ملعب منتجع الحبتور للبولو بدبي، مهرجان أهداف، حيث تم تسجيل 35 هدفاً في مباراتين، الأولى فاز فيها فريق الحبتور على فريق زيدان بنتيجة 7/‏11، وفي الثانية تغلب فريق ديزرت بالم على فريق مهرة 6/‏11، وبهاتين النتيجتين يتصدر الحبتور وديزرت بالم المجموعة مناصفة ويتقدم ديزرت بفارق هدف، ويعززان مشوارهما بالبطولة في رحلة التأهل للأدوار النهائية والمنافسة على كأس البطولة.

فوز الحبتور وديزرت

وفي المباراة الأولى، صال وجال فريق الحبتور في أول شوطين وسيطر على منافسه زيدان تماماً وتقدم 1/‏8، وانحصر اللعب في الشوط الثالث وسط الملعب ولم يشهد هذا الشوط سوى هدف واحد للحبتور، على عكس الشوط الرابع الذي شهد صحوة مفاجئة لفريق زيدان، حيث نجح في تسجيل أربعة أهداف، مقابل هدفين للحبتور ليرفع رصيده إلى عشرة أهداف مقابل خمسة أهداف لفريق زيدان، وفي الشوط الخامس والحاسم أحرز فريق زيدان هدفه السادس في أول هجمة ويرد عليه الحبتور بهدف مماثل يرفع رصيده إلى 11 هدفاً، ومع قرب نهاية المباراة يحرز زيدان هدفه السابع والأخير، أما المباراة الثانية، التي جمعت بين فريقي مهرة وديزرت بالم، استحق فيها الأخير الفوز الكبير عن جدارة واستحقاق، مع تسجيله 11 هدفاً، مقابل ستة أهداف لفريق مهرة وكشر ديزرت عن أنيابه القوية منذ البداية وأنه قادم بقوة للمنافسة على اللقب.