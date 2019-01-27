74 خيلاً تتنافس على جوائز الحفل التاسع لمضمار أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يشهد مضمار نادي أبوظبي للفروسية، فعاليات حفل سباقه التاسع اليوم، والذي يتألف من 6 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، بمشاركة 74 خيلاً، تتنافس على جوائز مالية بقيمة 735 ألف درهم، ويبرز الشوط الثالث، على لقب سباق الرويس لمسافة 1200م، ويشارك فيه 9 من نخبة الخيول تتنافس على جوائز 300 ألف درهم، ومن المرشحين للقب، الجواد «إي اس عجيب» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، و«عجيب» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، و«ار بي تورش» بقيادة باتريك كوسغراف، إضافة إلى الفرسة «وديعة» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بقيادة الفارس شتبان مازور المتألق.

بداية الحفل

ويفتتح السباق بمنافسات الشوط الأول، لسباق جزيرة المارية لمسافة 1600م وجوائزه 80 ألف درهم، ومن أبرزها «ايه اف العاصي»، وينافسه «جاب اريكه»، وخصص الشوط الثاني على لقب سباق «الطويلة»، لمسافة 2200م، وجوائزه 80 ألف درهم، ويتصدر الترشيحات «عزام» و«نيروز»، ويشهد الشوط الرابع على لقب سباق كأس نادي أبوظبي الذهبي للفروسية، لمسافة 1600م مشاركة 8 خيول فقط، وجوائزه 125 ألف درهم، وأبرز المشاركين «الترياق» العائدة لإسطبلات العجبان، و«أيه أف الحذر».

الوثبة ستاليونز

وخصص الشوط الخامس لمسافة 1600م، على لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، ويقام لمسافة 1600م وجوائزه 70 ألف درهم، ويبرز فيه «متغطرس»، إضافة إلى الفرس «تهاني»، وينافس أيضاً «أمير دو كارير» و«داسان»، ويختتم الحفل بالشوط السادس للخيول المهجنة الأصيلة «مبتدئات»، على لقب سباق «رياض»، تتنافس على جوائز 80 ألف درهم، ولمسافة 1600م، ويتصدر الترشيحات، «باليوليثـيك»، «باتل لاينز» و«كوزمو ستار» و«سعادة».