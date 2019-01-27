غنتوت (أ) يحرز لقب مهرجان الهلال الأحمر الخيري

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توج فريق غنتوت (أ) للبولو، بلقب مهرجان الهلال الأحمر الخيري السنوي الذي نظمه نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، أول من أمس، بملاعبه في غنتوت، تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وذلك دعماً لمشاريع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي ترتبط بالأيتام، والذي جاءت إقامته ضمن سلسلة المبادرات التي ظل يطلقها النادي على مدار الموسم، وجاء تتويج فريق غنتوت (أ) بفوزه على فريق غنتوت (ب) بنتيجة 4/2 بعد لقاء مثير اتسم بالندية والحماسة، واشتمل المهرجان على العديد من الفقرات الترفيهية للأطفال، والمجتمعية للعائلات، وتم تقديم دعم النادي لجمعية الهلال الأحمر، وتتويج الفائزين بالهدايا التذكارية عن طريق سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت، وأحمد النعيمي مدير عام النادي بحضور ممثل جمعية الهلال الأحمر، وعدد من المسؤولين ورجال السلك الدبلوماسي.

وأشاد سعيد بن حوفان المنصوري بدعم ورعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو للفعاليات الخيرية، وفي مقدمتها مهرجان هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الخيري، الذي حقق رسالته الإنسانية النبيلة وسط حضور مميز ومشاركة أكدت عمق العلاقات المتميزة بين أبناء الإمارات من المواطنين والمقيمين في مثل هذه المشاريع الإنسانية التي أدخلت الفرحة والسرور وسط تلك الكوكبة الرائعة التي تجد اهتمام الدولة، ومن جانبه، توجه أحمد النعيمي مدير عام نادي غنتوت بالشكر والتقدير، إلى كل المشاركين في المهرجان الخيري السنوي، وخص بالشكر مجلس أبوظبي الرياضي، والجهات المساهمة، على دعمها وتعاونها وجهودها المتواصلة مع أنشطة النادي.