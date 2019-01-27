فاطمة عباس بطلة سباق زايد بن منصور للقدرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أهدت فاطمة محمد عباس من إسطبلات M7، العائدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لقب سباق الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للناشئين والشباب على ميادين قرية الإمارات العالمية للقدرة أمس لمسافة 120 كم، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وشهد السباق مشاركة 81 فارساً وفارسة وأقيم على 4 مراحل، شهدت جميعها منافسات قوية من فرسان المستقبل والذين قدموا أداء متميزاً ظهر في تقارب زمن وصول الفائزين الأوائل بالسباق، وجاء تتويج البطلة فاطمة عباس «14 عاما» على صهوة «سموم» بإشراف محمد السبوسي، بعد أن قطعت مسافة السباق في زمن قدره 4:17:36 ساعات، وحل ثانياً، بفارق أربع ثوان سعيد سالم المهيري من إسطبلات SS، على صهوة «ديجهار»، وجاء ثالثاً بفارق ثانية واحدة الفارس أحمد البلوشي من إسطبلات النصر 2 على صهوة «عنتر».

اكتساب الخبرة

وقال عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، إنهم يستهدفون من تنظيم هذا السباق، منح الفرصة لفرسان المستقبل للتعلم واكتساب الخبرة وأضاف: خطتنا في قرية الوثبة بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة أن تكون هنالك وجوه وخيول جديدة للمستقبل وهذا يتطلب تنظيم سباقات خاصة بصغار السن ونعتقد أن ذلك حدث فعلياً في السباق بمشاركة فرسان شباب وهذا يؤكد أنهم يحملون هم الوطن في تقديم فرسان يمثلون المنتخبات العمرية المختلفة.

التزام تام

وأكد النعيمي أن السباق تميز بالالتزام التام بالضوابط وغابت الشكاوى من الجميع لأن المدربين والفرسان والمساعدين التزموا بها مما يستوجب ذلك تقديم التحية للجميع على هذا الالتزام والمشاركة الجيدة في السباق الذي تميز بالسرعة المعتدلة وهي الطريقة الأنسب من أجل التعلم والتطور، وكشف النعيمي أن الاستعدادات مستمرة ومكثفة لسباق كأس رئيس الدولة للقدرة الذي سيقام على ميادين قرية الوثبة في التاسع من فبراير المقبل، وأشار أنه من المتوقع مشاركة أكثر من 200 فارس وفارسة في السباق، من بينهم 50 فارساً عالمياً من أوروبا وأميركا.

دعم الفرسان

وبدورها، أشادت لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية رئيسة الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «أيفهرا»رئيسة السباقات النسائية بالاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية«إفهار» بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بتنظيم سباق كأس الشيخ زايد بن منصور للقدرة للشباب والناشئين، وذلك انطلاقاً من حرص سموه على دعم الفرسان والفارسات من الشباب والناشئين من خلال تنظيم هذا السباق الذي يعد فرصة جيدة لإعداد هذا الجيل من الفرسان والفارسات وإتاحة الفرص لهم للاحتكاك لاكتساب خبرات جديدة بهدف الصقل وإعداد جيل قوي من الفرسان والفارسات للمشاركة في السباقات الكبيرة في المستقبل بهدف مواصلة تحقيق الإنجازات وثمنت صوايا المشاركة الكبيرة من الفرسان والفارسات في السباق.

تتويج

عقب نهاية السباق ونتائج الفحص البيطري، تم إعلان الفائزين رسمياً وتوج الفائزين على المنصة عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، وتم تكريم الفائزين الثلاثة الأوائل بسيارة دفع رباعي لكل منهم، مع تقديم حوافز مالية للفائزين من الرابع وحتى المركز التاسع، وسط احتفالات كبيرة داخل قرية الوثبة.