ختام كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور اليوم

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

تختتم اليوم فعاليات النسخة السادسة من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور بالمنافسات النهائية عبر 3 أشواط، وخصص الشوط الأول لأصحاب السمو الشيوخ، فيما خصص الثاني والثالث لفئة العامة ملاك والعامة مفتوح.

ينظم البطولة نادي أبوظبي للصقارين، بمشاركة 289 صقاراً ويبلغ إجمالي جوائزها 27 مليون درهم وتعد الأكبر والأضخم في تاريخ منافسات الصيد بالصقور على مستوى العالم.

وخصصت اللجنة المنظمة جوائز قيمة للفائزين بالكأس في اليوم الختامي، ويحصل المتوج بلقب كل شوط على 500 ألف درهم بالإضافة إلى سيارة.

وكانت منافسات أمس شهدت صراعاً على نيل المراكز الأولى في أشواط التلواح الذهبي، إذ قسمت على ثلاث فئات هي الشيوخ والعامة ملاك والعامة مفتوح، وحلق جي 18 من فريق الظفرة بلقب بشوط أصحاب السمو الشيوخ وحصل على 150 ألف درهم ونجح في التفوق على الوصيف بفارق لا يتجاوز ثلاثين جزءاً من الثانية، وقطع مسافة السباق في 15.833 ثانية، وحل وصيفاً بي 68 من فريق اليلايس وحصل على 100 ألف درهم، يليه مزيون من فريق إف 3 كي، وحصل على 20 ألف درهم.

وفي منافسات فئة العامة ملاك حصد الصقر «مشيرف» لسالم بن ناصر آل شافي الهاجري، المركز الأول والجائزة المالية وقدرها 150 ألف درهم، وجاء في المركز الثاني الصقر «ياس» لسالم بن ناصر الهاجري، يليه «رماح» لمحمد عبدالله سعيد محمد الكندي.

وفي شوط فئة العامة مفتوح توج «الصيرمي» لعبدالله خلفان القبيسي بالمركز الأول، يليه «الوهيبي» لمهرة خلفان القبيسي، ثم «الذيب» لهزاع محمد المحمود.

مشاركة متميزة

وأعرب سلطان إبراهيم المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين عن سعادته بالمشاركة الكبيرة والمتميزة من الملاك في الحدث، مؤكداً أن النسخة السادسة شهدت مشاركة غير مسبوقة وبأرقام كبيرة سواء في عدد الصقارين أو الصقور المتنافسة ما يؤكد التطور والاهتمام الذي تحظى به هذه الرياضة.

وقال: البطولة شهدت تخصيص جوائز مالية هي الأضخم في منافسات الصيد بالصقور، ونثق بأن الجميع يستحق جائزة ونشيد بهذه المشاركة التاريخية والتزام الجميع ما ساهم في النجاح الكبير.