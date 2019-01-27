حميد النعيمي: هدف البطولات غرس ثقافة الرياضة التراثية في الأجيال الناشئة

المصدر: عجمان - وام

شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، منافسات النسخة الثالثة من بطولة راشد بن حميد للصيد بالصقور «التلواح»، التي تقام بتوجيهات سموه وتحت إشراف ومتابعة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان وبالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث والتي أقيمت أمس في منطقة الحليو بالقرب من حديقة الحميدية في عجمان بمشاركة نخبة من أبرز الصقارين الإماراتيين.

وحضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، يرافقه الشيخ راشد بن حميد النعيمي، جانباً من منافسات البطولة وتفقدا موقع ومرافق إقامة الحدث التراثي الذي شهد مشاركة قياسية بلغت 650 صقراً.

إشادة

وأشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي بالبطولة وما حققته من نجاح كبير على المستوى الفني أو التنظيمي، موضحاً أن الغاية الأساسية من إقامة هذه البطولات في مختلف مناطق الإمارات هو غرس ثقافة هذه الرياضة التراثية في الأجيال الناشئة وحثهم عليها نظراً لمكانتها الكبيرة في نفوس أبناء الإمارات وإقامة هذه البطولات في عجمان أو أي إمارة أخرى تصب في النهاية بمصلحة أبناء الوطن جميعاً.

تعاون

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بمستوى التنظيم وثمّن تعاون مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث الذي سخر جميع المعدات والخبرات لخدمة البطولة وكان لذلك بالغ الأثر في النجاح الذي حققته، كما أشاد بدور وسائل الإعلام في نقل تفاصيل البطولة بما يساهم بالترويج لهذه الرياضة التراثية بين أكبر قطاع من المجتمع.

وأكد أن تعاون مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث أمر ليس جديداً عليهم كونهم يمدون أيديهم للتعاون في جميع مناطق الدولة وقال: إن إقامة هذه المسابقات الوطنية والتراثية توجب على الجميع المساهمة في تنظيمها ودعمها وان المركز لديه خبرة كبيرة في هذا المجال.

وتقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالشكر الجزيل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي على الدعم اللامحدود، متمنياً استمرار ذلك التعاون لسنوات مقبلة.

أفكار

وطالب الشيخ راشد بن حميد النعيمي مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بتقديم أفكار ومقترحات لتنظيم المزيد من البطولات التراثية في إمارة عجمان عطفاً على ما تشكله هذه الرياضات من موروث شعبي مهم يجب العناية به وتشجيع الشباب عليه لما تتميز به هذه المسابقات من خصال حميدة.

تكريم

وفي ختام البطولة كرم الشيخ راشد بن حميد النعيمي الفائزين من الصقارين وأسفرت نتائج أشواط البطولة عن فئة «جير شاهين - فرخ» بفوز سعيد محمد سعيد خلف الشامسي بالمركز الأول بواسطة الصقر «معيظ» وجاء ثانياً مكتوم محمد راشد حمد الكتبي بواسطة الصقر «الحيد» وبالمركز الثالث جاء ناصر عبيد خلفان الشامسي بواسطة الصقر «ميدان».

وفي فئة «جير تبع - فرخ» حقق ناصر عبيد الزري الشامسي المركز الأول بواسطة الصقر «ساروه» وجاء بالمركز الثاني الصقر «188» لحمدان سهيل سعيد سلطان الكندي وحل في المركز الثالث محمد راشد سعيد بن سرود المنصوري بواسطة الصقر «شغموم».

وبالنسبة لفئة «بيور جير - فرخ» حقق سعيد هلال سالم بن طراف المنصوري المركز الأول بواسطة الصقر «قراي» وجاء بالمركز الثاني حسين ناصر عبدالله لوتاه بواسطة الصقر «HL17» وحل بالمركز الثالث فريق الفرسان بواسطة الصقر «1095».

وفي فئة «قرموشة - فرخ» فاز بالمركز الأول حامد محمد بطي القبيسي بواسطة الصقر «307» وجاء ثانيا حسين ناصر لوتاه بواسطة الصقر «hl24» وحل ثالثا حامد محمد بطي القبيسي بواسطة الصقر «980».

وفي فئة «تبع وحش - فرخ» الناشئين فاز بالمركز الأول ماجد سالم الكتبي بواسطة الصقر مايهاب وجاء ثانيا حمدان سهيل سعيد الكندي بواسطة الصقر «s28» يليه عيسى سعيد المنصوري بواسطة الصقر «جبريت».

وتقدمت سعاد درويش مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بخالص الشكر إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وإلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان على تشريفهما فعاليات البطولة ما كان له بالغ الأثر في شحذ همم المشاركين وإسعادهم وتحفيزهم لتقديم أفضل أداء. وأكدت أن الإشادة الخاصة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي راعي البطولة بمثابة تشجيع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث الذي سخر كل إمكانياته في خدمة الحدث إيماناً منه بأهمية نشر وغرس الموروث الشعبي بين الأجيال .

دعم

وأضافت : بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي يسعى مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث إلى تقديم الدعم الفني والتنظيمي اللازم في جميع البطولات التراثية بالدولة بهدف توحيد الجهود وتطوير الرياضات التراثية والعمل على حفظ واستمرارية هذه الموروثات الاجتماعية التي من شأنها تعزيز الهوية الوطنية وحفظ التراث الثقافي ودعم الشباب وجيل الناشئة لاستمرار هذه المسيرة الوطنية.

وأكد أحمد الشامسي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أن اللجنة المنظمة سعيدة بالإقبال المتزايد في وستواصل مواكبة تطلعات الصقارين المشاركين خاصة في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.

تعزيز

أجمع الصقارون المشاركون في المنافسات على أهمية الحدث في تعزيز نشر رياضة الصيد بالصقور وزيادة رقعة المنافسات عبر إقامة هذا الحدث في إمارة عجمان مؤكدين أن المستوى التنظيمي عكس الخبرات المتراكمة التي باتت احترافية في إدارة أقوى وأكبر البطولات

وأوضح الصقار سعيد المنصوري أن مستوى البطولة في تصاعد مستمر يؤكد مكانتها الكبيرة ، وتمنى الصقار حسين لوتاه استمرار البطولة بنفس القوة .