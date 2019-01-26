كريس والد مدرب «وينكس» في مؤتمر صحافي: سباقات دبي رائعة ونتطلع لمشاركة الخيول الأسترالية

أشاد الأسترالي كريس والد مدرب الفرس الأسترالية «وينكس» بمستوى السباقات في دبي وبمنشآت ميدان الرائعة، والتي تعتبر الأرقى في العالم، مؤكداً رغبته والمدربين الأستراليين بإحضار نخبة الخيول للمنافسة في كرنفال كأس دبي العالمي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء أول من أمس بمضمار ميدان بحضور الإعلام المحلي والعالمي.

كما أشاد أيضاً بالجوائز المالية القيمة في سباقات الكرنفال وكأس دبي العالمي، مؤكداً بأن تلك الأفضلية قد لا تكون مهمة لبعض المشاركين الذين يهتمون بتجمع الخيول العالمية في مكان واحد، إلى جانب البنية الأساسية المتطورة، لأن ذلك المحرك الأساسي للحضور والمشاركة. وأعلن عن عدم إمكانية مشاركة «وينكس» أفضل فرسفي العالم والتي حققت الفوز 29 مرة على التوالي بلا خسارة؛ وذلك بسبب أنها وصلت إلى سن الـ7 سنوات. إلى جانب طول رحلة السفر من أستراليا، مما يؤثر عليها فسيولوجياً في شمال الكرة الأرضية.

وأجاب عن توقعاته لمن يخلف «وينكس» في الزعامة بأنه يتوقع أن يكون المهر ابن الفحل «ريداوت شويس» خليفتها المتوقع وهو في عمر الثلاث سنوات وحقق نتائج باهرة.

وعن مشاركة «كومين ثرو» في الشوط الخامس الرئيسي قلعة الفهيدي قال: سيرى نتيجة مشاركته خاصة وأنه حقق نتائج باهرة في الجروبات بالمضامير الأسترالية. وقال إن موقعه في الحارة التاسعة سيؤثر على أدائه.

وأعلن أنه سيحضر خيولاً قوية ينتظر وصولها في ختام الكرنفال للمشاركة في أشواط كأس دبي العالمي. وعن سبب عدم مشاركة الخيول الأسترالية في السنوات الماضية بسباق كأس دبي العالمي أجاب: بأن السفر لمسافة طويلة إضافة إلى الإجراءات الصحية قد يؤثر على مشاركتها، مؤكداً بأن لديه الرغبة في المشاركة بالكأس العالمي الأقوى خلال السنوات المقبلة.