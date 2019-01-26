ثلاثية لـ «جودلفين» في الأمسية الرابعة للكرنفال

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا، وخالد المهيري

حفل السباق الرابع لكرنفال كأس دبي العالمي برعاية « الإمارات العالمية للألمنيوم « بالكثير من المفاجآت والإثارة، حيث واصل فريق «جودلفين» تألقه في سباقات الكرنفال، إذ حقق ثلاثية قوية، عبر «دريم كاسل» بطل الشوط الثالث «بطولة الراشدية»، «دبي» بطل الشوط الخامس «قلعة الفهيدي»، و«سبوتيفاي» بطل الشوط السادس.

كما اقتنص «سالتراين دبي» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، لقب الشوط الرابع «جائزة الإمارات العالمية للألمنيوم – جبل علي» لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي.

وظفر «مانجوزي» لمالكه أحمد عبدالله الشيخ بلقب الشوط الثاني «السباق التحضيري لبطولة «البستكية» لمسافة 1900 متر على المضمار الرملي.

شهد السباق الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للفروسية، والشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة.

«مازيني» نجم الافتتاح

ظفر «مازيني» لأحمد القطان وفوزي ناس، بلقب الشوط الأول «جائزة إسطوانات الإمارات العالمية للألمنيوم» لمسافة 1000 متر على المضمار العشبي، والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف دولار، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب فوزي ناس، مسجلاً زمناً قدره 57.23 ثانية، وبفارق رقبة عن الوصيف «هيت ذا بيد» لنقابة «ستريت تو فيكتوري» بقيادة الفارس كريستوفر هايس، وإشراف المدرب دارين بنيان.

وجاء ثالثاً «فاتنة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب ديفيد هايس.

شارك في الشوط 8 خيول، عقب انسحاب «الفريدو اركانو» لمالكاه لورانس اوكين، وميلاني مارنين.

وفي الختام، قام يوجي يوشي رئيس شركة «واشن كوجو» بتتويج أبطال الشوط.

«مانجوزي» بطل «البستكية»

اقتنص «مانجوزي» لمالكه أحمد عبدالله الشيخ لقب الشوط الثاني «السباق التحضيري لبطولة البستكية» لمسافة 1900 متر على المضمار الرملي، برعاية «الإمارات العالمية للألمنيوم» والبالغ قيمة جوائزه 100 ألف دولار، بقيادة الفارس فرناندو جارا، وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، مسجلاً زمناً قدره 1.59.59 دقيقة، وبفارق نصف الطول عن «استهداف» لجودلفين الذي جاء في المركز الثاني، بقيادة الفارس كريستوف سوميلون، وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وحل ثالثاً «فيكتوري كوماند» لـ«منتزه كينجسلي 10» بقيادة الفارس رويستون فرنش، وإشراف المدرب مارك جونستون.

شارك في الشوط 14 خيلاً، عقب انسحاب «آرت دي فال» لجودلفين.

وفي الختام، قام بول سين المدير التنفيذي لشركة «آسترو شابس» بتتويج الأبطال، حيث تسلم أحمد عبد الشيخ جائزة المالك، فيما تسلم كل من المدرب علي راشد الرايحي والفارس فرناندو جارا جائزتيهما.

«دريم كاسل» نجم « الراشدية»

حقق «دريم كاسل» لجودلفين لقب الشوط الثالث «بطولة الراشدية» لمسافة 1800 متر للفئة الثانية على المضمار العشبي، برعاية «الإمارات العالمية للألمنيوم»، والبالغ قيمة جوائزه 250 ألف دولار، بقيادة الفارس كريستوف سوميلون، وإشراف المدرب سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 1.48.24 دقيقة، وبفارق 3 أطوال عن الوصيف «ليش لا» لجودلفين بقيادة الفارس باتريك كوسجراف، وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وجاء في المركز الثالث «ريسنج هيستوري» لجودلفين بقيادة الفارس كيفين ستوت، وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

شارك في الشوط 9 خيول، وفي الختام قام خالد بوحميد نائب الرئيس في «الإمارات العالمية للألمنيوم» بتتويج الأبطال، حيث تسلم توني هاورد الجائزة نيابة عن المالك، فيما تسلم كل من المدرب سعيد بن سرور والفارس كريستوف سوميلون جائزتيهما.

«سالتراين دبي» يحرز الرابع

اقتنص «سالتراين دبي» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، لقب الشوط الرابع «جائزة الإمارات العالمية للألمنيوم – جبل علي» لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي، والبالغ قيمة جوائزه 135 ألف دولار، بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 2.05.79 دقيقة، وبفارق طول وربع الطول عن الوصيف «منتصرات» لمالكه أحمد غليطة المهيري، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب سانديب جاداف.

وحل ثالثاً «دولكونج» لمالكه لي تاي إين، بقيادة الفارس أوليفيه دوليز، وإشراف المدرب سايمون فوستر.

شارك في الشوط 9 خيول، وفي الختام، قام يحيى البياحي المدير التنفيذي لـ «تونيسيس بروفايلز للألمنيوم» بتتويج الأبطال، حيث تسلم الجائزة مقصود علي والمدرب ساتيش سيمار الجائزة نيابة عن المالك.

«دبي» بطل «قلعة الفهيدي»

ظفر «دبي» لجودلفين بلقب الشوط الخامس الرئيسي «قلعة الفهيدي» لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية» على المضمار العشبي، برعاية «الإمارات العالمية للألمنيوم»، والبالغ قيمة جوائزها 250 ألف دولار، بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.23.40 دقيقة، وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «مثيكال ماجيك» لجودلفين الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس كولم آودنهو، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وحل ثالثاً «برافو زولو» لجودلفين بقيادة بريت دويل، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

شارك في الشوط 13 خيلاً، وفي الختام قام خالد بو حميد نائب رئيس شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» بتتويج الأبطال، حيث تسلم غوبي بريتن الجائزة نيابة عن المالك، فيما تسلم كل من المدرب شارلي آبلبي والفارس جيمس دويل جائزتيهما.

«سبوتيفاي» مسك الختام

حقق «سبوتيفاي» لجودلفين لقب الشوط السادس والأخير «جائزة الإمارات العالمية للألمنيوم – الطويلة» لمسافة 2410 أمتار على المضمار العشبي، والبالغ قيمة جوائزه 135 ألف دولار، بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.30.78 دقيقة، وبفارق رقبة عن «شاربلو» لمالكه بدر عبدالله إسماعيل المطوع الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس كونور بيسلي، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وجاء في المركز الثالث «بن بطوطة» لجودلفين بقيادة الفارس كريستوف سوميلون، وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

شارك في الشوط 10 خيول، وفي الختام قام ديميتروس تزكاس رئيس والمدير التنفيذي لـ«إيلفيال أس. أ» بتتويج الأبطال، حيث تسلمت الجائزة صوفي كاسيا نيابة عن المالك.

ترشيحات

ابتسم الحظ للباكستاني عرفات سيد شير في الفوز بمسابقة الترشيحات للستة أشواط، حيث تمكن من ترشيح 5 خيول فائزة لينال مبلغ 21 ألفاً و480 درهماً.

وتمكن 29 شخصاً من ترشيح 4 خيول فائزة وتم اختيار 8 أشخاص منهم لينال كل شخص مبلغ 500 درهم.

ونال شخصان جائزة الترضية للأشواط الثلاثة، حيث نال كل واحد منهما مبلغ ألف درهم، وهما: السوداني منتصر محمد الطيب يوسف والباكستاني فايز عطا محمد.

ونال السريلانكي بي. واي. زد برينا جائزة السوبر هاي فايف لينال مبلغ 35 ألف درهم.

ولم ينجح أحد من ترشيح 6 خيول فائزة حتى الأشواط الستة. كما لم ينجح أحد من الفوز بمسابقة الفئة المزدوجة للأشواط المبكرة، ولا الفوز في مسابقة الفئة المزدوجة للأشواط الوسطى.

وكذلك لم ينجح أحد من الفوز بمسابقة الفئة المزدوجة للأشواط الأخيرة.

كما لم ينجح أحد في الفوز بمسابقة السوبر فيكتا وذلك نظراً للمفاجآت الكبرى التي حفل بها السباق الرابع للكرنفال.

سعيد بن سرور:

وجهة «دريم كاسل» سباق جبل حتا وهدفه دبي تيرف

أشاد المدرب سعيد بن سرور بالفوز الرائع الذي حققه «دريم كاسل» لجودلفين ونال من خلاله لقب بطولة الراشدية للفئة الثانية.

وقال في تصريح لـ«البيان الرياضي» بأنه يسير على خطى «بن بطل» ويشارك في وجهته المقبلة في سباق «جبل حتا» أمسية السوبر ساترداي وهدفه سباق « دبي تيرف» في امسية كأس دبي العالمي .

كما توقع مشاركة «ريسينغ هيستوري» في الجولة الثانية أو الثالثة لكأس آل مكتوم للتحدي مشيداً بتطور مستواه.

وقال بن سرور إن كل عام يشهد الكرنفال مشاركة نوعية جديدة ومتطورة من خيول جودلفين والتي تستفيد منها من أجل مشاركاتنا الأوروبية خلال فترة الصيف.

خالد بوحميد:

رعايتنا في «ميدان» واجب

أعرب خالد بوحميد نائب الرئيس لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن فخره برعاية الشركة لسباقات الخيول بمضمار ميدان العالمي، مؤكداً في تصريح لـ«البيان الرياضي» بأن هذا واجب عليهم باعتبار أن رياضة الفروسية رياضة عريقة يجب المحافظة عليها وتطورها حتى يرى العالم اهتمامنا وحرصنا على الخيول.

وأضاف قائلاً بأن التنظيم في «ميدان» أكثر من رائع، حيث إن الإخوان قد اكتسبوا خبرة عالمية في هذا المجال. وقال: صراحة التنظيم في «ميدان» مفخرة يشرفنا جميعاً، مؤكداً بأنهم ظلوا يرعون سباقات الخيل لأكثر من 12 عاماً ويواصلون جهودهم للمحافظة على هذا الإرث التاريخي.

وقال بوحميد إن الشركة تفخر بالمحافظة على المركز الرابع عالمياً، وذلك رغم التحديات في هذا المجال.

ساتيش سيمار:

لم نحدد وجهة «سالتراين دبي»

أعرب المدرب ساتيش سيمار عن ارتياحه للأداء المشرف الذي قدمه «سالتراين دبي» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم في الشوط الرابع لمسافة 2000 متر، مؤكداً بأن مستواه متطور، حيث كانت آخر مشاركاته احتلاله المركز الرابع في «ميدان». وقال ساتيش لـ«البيان الرياضي» إنه ينتظر تصنيف خبراء التكافؤ ومن ثم يرى حالته عقب السباق لتحديد وجهته المقبلة.

المدرب الرايحي:

«مانجوزي» هدفه «ديربي الإمارات»

أعرب المدرب علي راشد الرايحي عن رضائه للأداء المشرف الذي قدمه «مانجوزي» وانتزع من خلاله لقب سباق تحضيري بطولة البستكية لمسافة 1900 متر.

وأعلن خلال تصريحه لـ«البيان الرياضي» أن هدفه المقبل ديربي الإمارات مع الأقوياء. وأشاد الرايحي بتطور مستوى البطل خاصة وأنه حلَّ في مركز الوصيف في آخر مشاركاته بمضمار «ميدان». كما توج بطلاً بمضمار جبل علي.

كريس والر: سباقات دبي رائعة ونتطلع لمشاركة الخيول الأسترالية

أشاد الأسترالي كريس والر مدرب الفرس الأسترالية «وينكس» بمستوى السباقات في دبي وبمنشآت ميدان الرائعة، والتي تعتبر الأرقى في العالم، مؤكداً رغبته والمدربين الأستراليين بإحضار نخبة الخيول للمنافسة في كرنفال كأس دبي العالمي.

مؤتمر

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء أول من أمس بمضمار ميدان بحضور الإعلام المحلي والعالمي.

كما أشاد أيضاً بالجوائز المالية القيمة في سباقات الكرنفال وكأس دبي العالمي، مؤكداً بأن تلك الأفضلية قد لا تكون مهمة لبعض المشاركين الذين يهتمون بتجمع الخيول العالمية في مكان واحد، إلى جانب البنية الأساسية المتطورة، لأن ذلك المحرك الأساسي للحضور والمشاركة.

وأعلن عن عدم إمكانية مشاركة «وينكس» أفضل فرس في العالم والتي حققت الفوز 29 مرة على التوالي بلا خسارة؛ وذلك بسبب أنها وصلت إلى سن الـ7 سنوات وستنتهي مشاركاتها في السباقات بشهر ابريل المقبل ، إلى جانب طول رحلة السفر من أستراليا، مما يؤثر عليها فسيولوجياً في شمال الكرة الأرضية.

وأجاب عن توقعاته لمن يخلف «وينكس» في الزعامة بأنه يتوقع أن يكون المهر ابن الفحل «ريداوت شويس» خليفتها المتوقع وهو في عمر الثلاث سنوات وحقق نتائج باهرة.

حضور

وأعلن أنه سيحضر خيولاً قوية ينتظر وصولها في ختام الكرنفال للمشاركة في أشواط كأس دبي العالمي. وعن سبب عدم مشاركة الخيول الأسترالية في السنوات الماضية بسباق كأس دبي العالمي أجاب: بأن السفر لمسافة طويلة إضافة إلى الإجراءات الصحية قد يؤثر على مشاركتها، مؤكداً بأن لديه الرغبة في المشاركة بالكأس العالمي الأقوى خلال السنوات المقبلة.

شارلي أبلبي: وجهة «دبي» سباق زعبيل للميل

أعرب شارلي أبلبي المدرب بفريق جودلفين عن ارتياحه للفوز الرائع الذي حققه «دبي» بانتزاعه لقب الشوط الخامس الرئيسي «قلعة الفهيدي» للفئة الثانية، مؤكداً بأنه خاض السباق في أفضل حالاته. وكان هادئاً ومقاتلاً للفوز القوي مع أفضل الخيول.

وقال أبلبي في تصريح لـ«البيان الرياضي» إن وجهته المقبلة المشاركة في سباق زعبيل للميل بالكرنفال يوم 21 فبراير المقبل.

وأضاف «الخيارات على مسافة سبعة فيرلونغ محدودة، ولذلك لم نكن نرغب في استخدام تلك المشاركة الأولى في سباق لا نحتاجه، وكنا واثقين قبل السباق بأنه كان جاهزاً ومكتمل اللياقة ، وسيكون مساره المستقبلي معقداً بعض الشيء في ظل حمله جزاءً في الوزن جراء الفوز بسباق من الفئة الثانية، ولكنه سيقدم أداء تنافسياً».

وقال أبلبي «ربما نعيده لمسافة ستة فيرلونغ، ولكنه ربما يكون حصان وجهته السباقات الدولية مجدداً، وربما يشارك مرة واحدة في دبي، ومن ثم ننظر في أوروبا وأستراليا». وعن «سبوتيفاي» بطل الشوط السادس قال أبلبي «أنا مسرور بتحققه الفوز الأول هنا وربما ندفع به أيضا في سباق تكافؤ آخر على مسافة تتراوح بين 10 الى 12 فيرلونغ». وأضاف «إنه جواد قادم من مزاد الآرك الفرنسي ويتمتع بمستوى جيد في فرنسا ، إذ سبق وأن نافس وحقق مراكز متقدمة».