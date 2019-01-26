«سيكريت أمبشن» يقتنص بطولة جبل علي للميل

المصدر: دبي - خالد المهيري

حفل السباق السابع لمضمار جبل علي «سباق زعبيل» بالكثير من القوة، إذ حقق «هاي أون لايف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم لقب الشوط الثالث برعاية «مزارع شادويل»، بينما نال «بنتر» لسمو الشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم لقب الشوط الخامس برعاية «إسطبلات شادويل».

كما حققت خيول ناصر عسكر ومدربها ساتيش سيمار ثنائية قوية ، وهي «سيكريت أمبشن» بطل الشوط الرابع «بطولة جبل علي للميل» ، برعاية «إسطبلات شادويل»، و«افتتاح» بطل الشوط السادس برعاية «مضمار نيوبري».

كما نال الثنائية المدرب سانديب جاداف عبر «بوا دو بولون» بطل الشوط الثاني، و «هاي أون لايف» بطل الشوط الثالث .

«كوناني» نجم الافتتاح

ظفر «كوناني» لـ«جالاكسي للسباقات» بلقب الشوط الأول لمسافة 1800 متر برعاية «الجامعة الأمريكية في دبي»، وذلك بقيادة الفارس بن كورتيس، وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلا زمنا قدره 1.49.46 دقيقة، وبفارق طول عن الوصيف «آروواي» لمالكيه منصور إبراهيم السلمان وفايز التركماني، بقيادة الفارس زافير زياني، وإشراف المدرب سانديب جاداف.

وفي الختام قام جهاد نادر ممثل الجامعة الأمريكية في دبي بتتويج الأبطال، حيث تسلم الجائزة مالك البطل عبد المالك فتحي السيد محمد إقزيمه، كما تسلم كل من المدرب مصبح المهيري والفارس بن كورتيس جائزتيهما.

«بوا دو بولون» بطل الثاني

اقتنص «بوا دو بولون» لمالكه أحمد غليطة المهيري لقب الشوط الثاني لمسافة 1950 مترا برعاية «إسطبلات ديرنزتاون»، بقيادة الفارس زافير زياني، وإشراف المدرب سانديب جاداف، مسجلا زمنا قدره 1.59.21 دقيقة، وبفارق نصف طول عن «دباشي» لمحمد خليفة البسطي، الذي جاء في المركز الثاني، بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دووج واتسون.

وفي الختام قام ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، واللواء «م» عبد الرحمن رفيع، وعيسى موسى سفير جمهورية بوروندي لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بتتويج الأبطال.

«هاي أون لايف» يقتنص الثالث

حقق «هاي أون لايف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم لقب الشوط الثالث لمسافة 1000 متر، برعاية «مزارع شادويل» بقيادة الفارس رويستون فرنش، وإشراف المدرب سانديب جاداف، مسجلا زمنا قدره 59.16 ثانية، وبفارق نصف طول، عن الوصيف «شجي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس بن كورتيس، وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وفي الختام قام ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، واللواء «م» عبد الرحمن رفيع، وعيسى موسى سفير جمهورية بوروندي لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، بتتويج الأبطال.

«سيكريت أمبشن» بطل الرابع

ظفر «سيكريت أمبشن» لمالكه ناصر عسكر بلقب الشوط الرابع «بطولة جبل علي للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة»، برعاية «إسطبلات شادويل» وذلك بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلا زمنا قدره 1.36.88 دقيقة، وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن الوصيف «شمال نبراس» للإمارات للسباقات الترفيهية وريبكا بارين، بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دووج واتسون.

وجاء في المركز الثالث «بيهافيورال بايس» لمالكه مروان عبد الرحمن محمد شريف البيضائي، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وفي الختام قام ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، واللواء «م» عبد الرحمن رفيع،و عيسى موسى سفير جمهورية بوروندي لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، بتتويج الأبطال، حيث تسلم الجائزة المالك ناصر عسكر، فيما تسلم كل من المدرب ساتيش سيمار، والفارس ريتشارد مولن جائزتيهما.

«بنتر» يحرز الخامس

حقق «بنتر» لسمو الشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم لقب الشوط الخامس لمسافة 1400 متر، برعاية «إسطبلات شادويل»، بقيادة الفارس انطونيو فريزو، وإشراف المدرب إروين شاربي، مسجلا زمنا قدره 1.24.35 دقيقة، وبفارق طولين وربع الطول عن «تدبير» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب إروين شاربي.

وفي الختام قام ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وعيسى موسى سفير جمهورية بوروندي لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، بتتويج الأبطال.

«افتتاح» يظفر السادس

ظفر «افتتاح» لناصر عسكر، بلقب الشوط السادس لمسافة 1200 متر برعاية «مضمار نيوبري»، ذلك بقيادة الفارس انطونيو فريزو، وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلا زمنا قدره 1.11.92 دقيقة، وبفارق 5 أطوال عن الوصيف «سمهري» لأبوظبي ريسنغ.

وفي الختام قام جوليان ثيك المدير التنفيذي لمضمار «نيوبري» بتتويج الأبطال، حيث تسلم الجائزة المالك ناصر عسكر، فيما تسلم المدرب ساتيش سيمار والفارس انطونيو فريزو جائزتيهما.

«عطا الله» مسك الختام

اقتنص «عطا الله» لنقابة بورسلي للسباقات لقب الشوط السابع والأخير، لمسافة 1200 متر برعاية «شادويل»، بقيادة الفارس جيسوس روزاليس، وإشراف المدرب راشد بورسلي، مسجلا زمنا قدره 1.11.93 دقيقة وبفارق 3 أطوال ونصف الطول عن الوصيف «المستشار» لسيد حشيش .

وفي الختام قام ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وعيسى موسى سفير جمهورية بوروندي لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي المقيم في العاصمة السعودية الرياض بتتويج الأبطال.

تكريم

وخلال السباق، قام ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بإهداء درع تذكارية من " هيئة آل مكتوم الخيرية " لعيسى موسى سفير جمهورية بوروندي لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي المقيم في العاصمة السعودية الرياض .

كما قام جوليان ثيك المدير التنفيذي لمضمار " نيوبري " بتقديم هدية تذكارية لميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم و التي تتضمن توثيق كامل للنسخة الماضية لسباق دبي الدولي للخيول العربية الأصيلة و التي تقام سنويا على مضمار " نيوبري " العريق .

الأفضل

من جانب آخر، كرم المهندس شريف الحلواني نائب المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مدير مضمار جبل علي، يرافقه فرانك جبرائيل المدير التنفيذي للسباقات بنادي دبي لسباق الخيل، أفضل مدرب و فارس في السباق الماضي ، إذ حصل عليها كلا من المدربان مصبح المهيري و هلال العلوي و الفارس كونور بيسلي .

احتفال

و شهد السباق عرضا جويا مميزا قدمه فريق سكاي دايف، كما قدمت فرقة التنور المصرية عرضا موسيقيا رائعا خلال اشواط السسباق نال استحسان ورضا وتفاعل الجمهور .

ترشيحات

لم يتمكن أي شخص من ترشيح 7 خيول فائزة في الأشواط السبعة، بينما نجح شخصان في ترشيح 6 خيول فائزة لينال كل منهما مبلغ 6 آلاف درهم.

كما نجح 26 شخصاً في ترشيح 5 خيول فائزة، لينال كل منهم مبلغ 1000 درهم.

ونجح 218 شخصاً في ترشيح 4 خيول، حيث تم اختيار 37 شخصاً، لينال كل منهم 500 درهم. ونال الباكستاني عالم يار خان جائزة السيارة «شيري أريزو - 3».

فرحة

ناصر عسكر:

حلم وتحقّق

عبّر ناصر عسكر عن سعادته البالغة بإحراز ثنائية خلال «سباق زعبيل» عبر «سيكريت أمبشن» بطل الشوط الرابع «بطولة جبل علي للميل، و«افتتاح» بطل الشوط السادس. وعن «سيكريت أمبشن»، قال ناصر عسكر إنه حلم وتحقّق خلال السباق، خاصة أنني توقعت الفوز.وأكد ناصر عسكر أن الوجهة المقبلة للبطل ستكون سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، حيث سيقوم المدرب ساتيش سيمار بالبحث عن السباق المناسب .

سعادة

مولن: 20 عاماً وأنا أطارد اللقب

عبّر الفارس ريتشارد مولن عن سعادته البالغة بتحقيق لقب الشوط الرابع «بطولة جبل علي للميل» عبر البطل «سيكريت امبشن».

وأضاف قائلاً: «20 عاماً وأنا أطارد هذا اللقب الغالي، وبكل صراحة هذا هو اللقب الوحيد الذي كنت أرغب في تحقيقه بشدة، لقد حققت العديد من البطولات في جبل علي، ومنها بطولة جبل علي ستيكس، والآن أحرزت هذا اللقب».

هدف

ساتيش سيمار: وجهة «سيكريت أمبشن» كرنفال كأس دبي العالمي

عبر المدرب ساتيش سيمار عن سعادته البالغة بتحقيق ثنائية خلال الأمسية عبر «سيكريت أمبشن» بطل الشوط الرابع «بطولة جبل علي للميل»، و«افتتاح» بطل الشوط السادس.

وقال ساتيش سيمار إن البطل «سيكريت أمبشن»، يتمتع بالكثير من القوة والحيوية، ففي آخر مشاركة له في مضمار «ميدان»، كان قد بدأ السباق في المركز الأخير ولكنه وصل إلى المركز الرابع بقوة، لذا هو يتمتع بالموهبة ولكن أحياناً صعب التحكم به.

وأضاف قائلاً: «لقد قدم أداءً جيداً في بطولة جبل علي للميل، والفارس ريتشارد مولن طبق التعليمات والخطة بجدارة».

كما أشاد سيمار بأداء صاحب المركز الثالث «بيهافيورال بايس» في مشاركته الأولى في المضمار الأصفر.

وأكد سيمار بأن الوجهة المقبلة للبطل وصاحب المركز الثالث ستكون سباقات كرنفال كأس دبي العالمي.

ميرزا الصايغ: سعداء بالتواجد الجماهيري في المضمار العائلي

Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تقدم ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالتهنئة لناصر عسكر مالك «سيكريت امبشن» بطل «بطولة جبل علي للميل» الذي قدم أداء قوياً في السباق، واستطاع أن يصل إلى الأمتار الأخيرة، واستمر على ذات النهج لغاية آخر 200 متر من السباق، وهذا إذا دل علي شيء فإنه يدل على قوة البطل.

وعبر ميرزا الصايغ، عن سعادته البالغة بالجماهير الكبيرة التي شهدت «سباق زعبيل» كذلك مشاركتنا في رعاية السباق، بالإضافة إلى مضمار «نيوبري» والجامعات.

حضور غفير

ومن جانبه، تقدم المهندس شريف الحلواني نائب المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مدير مضمار جبل علي، بالشكر الجزيل لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، لدعم سموه لسباقات المضمار الأصفر، والذي تجلى خلال سباق أمس، عبر رعاية مزارع واسطبلات «شادويل» و«ديرنزتاون» للسباق، بالإضافة إلى مضمار «نيوبري» والجامعات.

وأضاف شريف الحلواني، إن هذا الوجود الكبير للجماهير يسعدنا كثيراً ويعطينا الدافع للقيام بالمزيد من أجلهم، وذلك بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي للمضمار الأصفر.

إعجاب كبير

ومن جانبه، وجه عيسى موسى سفير جمهورية بوروندي لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الشكر الجزيل لميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والقائمين على مضمار جبل علي على دعوتهم الكريمة له لحضور فعاليات السباق .

وقال عيسى موسى، إنه يزور دبي للمرة الثانية، وأنا معجب بالتطور الكبير التي شهدته دانة الدنيا في كافة المستويات، وإذا دل على شيء فإنه يدل على الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، الذي حول دبي إلى مدينة عالمية يعرفها الجميع حول العالم.

فخر واعتزاز

ومن جانبه عبر جوليان ثيك المدير التنفيذي لمضمار «نيوبري» عن فخره واعتزازه بالتواجد في مضمار «جبل علي» مشيداً بالعلاقات التاريخية والقوية بين المضمارين العريقين. وقال جوليان ثيك، إنهم يتطلعون بحماسة لاستضافة النسخة القادمة لسباق دبي الدولي للخيول العربية الأصيلة.