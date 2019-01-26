بطولة راشد بن حميد للصيد بالصقور تنطلق اليوم

المصدر: عجمان- البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة راشد بن حميد للصيد بالصقور 2019 عن اكتمال أعداد المشاركين في البطولة التي ستنطلق اليوم في منطقة الحليو، بالقرب من حديقة الحميدية في عجمان، وأكد أحمد راشد الشامسي رئيس اللجنة المنظمة، أن البطولة شهدت إقبالاً لافتاً من الشباب المواطنين الذين توافدوا للتسجيل في المكان الذي حددته اللجنة مبرهنين على رغبتهم في المشاركة في البطولة التي تعنى بمنح الفرصة لرواد رياضة الصقور وللهواة والمحترفين الذي يرغبون في تنمية مهاراتهم في هذه الرياضة التراثية، والتي تعكس أصالة المجتمع الإماراتي وثقافته العريقة، وأوضح أن استمرار إقامة البطولة للدورة الثالثة على التوالي تبرهن على نجاحها بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، مشيراً إلى أن النسخة الحالية تتضمن عدة فئات في سباق التنافس.