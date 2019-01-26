مربط دبي يواصل تألّقه في البطولة الوطنية لجمال الخيول

يسدل الستار ظهر اليوم، على فعاليات بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية 2019، والتي أقيمت على مدى 6 أيام بنادي أبوظبي للفروسية، بمشاركة 634 من الخيول العربية الأصيلة من 228 مالكاً، وحضر فعاليات اليوم الرابع من البطولة أول من أمس، الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية في الشارقة، وعصام عبدالله مدير جمعية الإمارات للخيول العربية وعدد من ملاك ومديري المرابط المختلفة بالدولة، واستهل «دي مزيان» لمربط دبي، الفعاليات بتصدره للقسم «ج» في فئة الأمهار عمر سنة، وحل في المركز الثاني رفيقه «دي نايل»، واعتلى «فخر البطين» لأحمد راشد خادم المهيري، صدارة القسم «د»، تلاه في المركز الثاني «ك أ كارم» لخالد غانم العميري، وأحرز «مياس المياس» لمربط المياس، المركز الأول في القسم «ا» في فئة الأمهار عمر سنتين، وجاء في المركز الثاني «أي ال ار الرشيد» ليوسف محمد علي الرشيد، وتصدر «فياض البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، القسم «ب»، تاركاً المركز الثاني للمهر «دي مكناس» لمربط مهذب، وذهبت صدارة القسم «ج» للمهر «اس كيو شداد» لعبدالله محمد خلف العتيبة، وحل ثانياً بنفس المعدل «باهر البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، حيث تم الفصل بينهما بالرجوع لنتيجة كل منهما في معيار الهوية التي رجحت كفة الأول، واختتمت فعاليات اليوم الرابع بالقسم «د» الذي ذهبت صدارته للمهر «اف أي ام الخميس» لجمال خميس مراد المازمي، وجاء في المركز الثاني «ع ج ناهل» لطارق سعد الدين شعبان. أبوظبي - البيان الرياضي

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