نادية تريم أول المتأهّلين لجائزة لونجين الكبرى للحواجز

حققت الفارسة نادية تريم من نادي الشارقة للفروسية والسباق، قفزة قوية نقلتها إلى الصدارة وأصبحت أول المتأهلين لمنافسة جائزة لونجين الكبرى في بطولة الشارقة الدولية لقفز الحواجز، المقامة حالياً في نادي الشارقة للفروسية والسباق، وجاء فوز نادية في المنافسة التأهيلية الأولى برعاية لونجين، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز ارتفاعها 145 سم، وشارك فيها 60 فارساً وفارسة، وأكملت نادية الجولة على صهوة الفرس «اسكاريا 3» بزمن (63.62) ثانية، ونالت جائزة المركز الأول، وحلت ثانية الفارسة البريطانية جورجيا تيم بالفرس «زد سفن كارتينا»، وجاء ثالثاً الفارس الإيطالي بيكوتشي، بالفرس «فاليان دبليو»، كما أحرزت الفارسة السويدية إفلينا توفيك بالفرس «كورتينا 212» صدارة التأهيلي الثاني لجائزة لونجين الشارقة الكبرى.

Ⅶ الشارقة - فائز بجبوج