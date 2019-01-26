الوثبة تحتضن اليوم كأس زايد بن منصور للقدرة - 120 كلم

Ⅶ أبوظبي - أحمد عيسى

تشهد قرية الإمارات العالمية للقدرة عند السادسة والنصف من صباح اليوم، سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للشباب والناشئين للقدرة لمسافة 120 كلم بمشاركة كبيرة من الفرسان والفارسات، والذي تنظمه قرية الإمارات العالمية للقدرة بالتنسيق والتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية، ومنحت الجهة المنظمة السباق اهتماماً كبيراً ورصدت 4 سيارات دفع رباعي جوائز لإصحاب المراكز الأربعة الأولى، ومضاعفة الترتيبات حتى يخرج السباق الذي يتوقع أن يشهد منافسات قوية بصورة جيدة، وتم تقسيم السباق إلى 4 مراحل، وكان قد توج بلقب النسخة الماضية من السباق، الفارس راشد حميد الكندي من إسطبلات f 3 على صهوة الجواد «كاسلبار تازاني» بعد منافسة قوية في السباق الذي كان قد شهد مشاركة 87 فارساً وفارسة، ويوم أمس تمت إجراءات الفحص البيطري، والتأكد من توفر الشروط المطلوبة والمواصفات الموضوعة، بعد تحديد أن يكون عمر الحصان المشارك في السباق 6 سنوات فما فوق، والحد الأدنى لنبض الحصان 64 نبضة في الدقيقة الواحدة والحد الأدنى لوزن الفارس 60 كغ، ووضعت اللجنة المنظمة عدداً من الضوابط التي تم التأكيد على أهمية الالتزام بها.

وقال عدنان سلطان النعيمي المدير العام لنادي أبوظبي للفروسية إن الترتيبات اكتملت للسباق بعد بذل مجهودات مقدرة حتى يحقق النجاح المطلوب خاصة أن قرية الوثبة أصبحت جاذبة للعديد من الملاك الذين يحرصون على المشاركة المستمرة والتنافس القوي، وأكد النعيمي أنهم حريصون على أن يكون السباق بتنظيم عالٍ وجيد وأن يواكب تطور الدولة العالمي في الفروسية، وقدم عدنان سلطان النعيمي شكره لوسائل الإعلام المختلفة في نقل ومتابعة السباقات ذاكراً أن الإعلام شريك في كل النجاحات ويلعب دوراً مهماً في تطوير الفروسية وجذب عشاق الخيول.