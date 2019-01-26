صراع المجموعة الحديدية يبدأ اليوم في كأس دبي الفضية للبولو

Ⅶ دبي- فائز بجبوج

تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، تشهد ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو، انطلاقة منافسات المجموعة الحديدية، في ثاني أيام بطولة كأس دبي الفضية، التي انطلقت أمس، على ملاعب فندق ومنتجع الحبتور للبولو بدبي، والمواجهة الأولى بين فريق الذئاب بقيادة حبتور الحبتور وفريق غنتوت بقيادة يوسف بن دسمال، تليها مباراة أشبه بنهائي مبكر، والتي تقام عند الساعة الرابعة عصراً بين فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم وفريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني، وللحديث عن موقعتي تلك المجموعة، فإن المباراة الأولى بين فريق ذئاب دبي وغنتوت ستكون متكافئة حيث يدخل كل منهما المباراة بهانديكاب 18 جول ويحمل اللاعب المواطن في كل فريق هانديكاب 1 جول، إلا أن الخبراء يؤكدون أن الخيول سوف تلعب دوراً مميزاً اليوم، وقد ترجح كفة فريق على منافسه إلا إذا كانت هناك ظروف خارجة عن إرادة اللاعبين، وفريق ذئاب دبي يضم اللاعبين: حبتور الحبتور 1 جول وغوستو 3 جول ومانويل 7 جول وماركوس ارايا 7 جول بينما يضم فريق غنتوت كلاً من: يوسف بن دسمال 1 جول وبوتيستا 4 جول وزافاليتا 8 جول ومارتين 5 جول.

الإمارات وأبوظبي

وأما المباراة الثانية، تقود فيها سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات، ومعها اليجاندرو 8 جول وماتيس 6 جول وبانيلو 4 جول، بينما المنافس فريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني يضم معه، سانتياجو 4 جول وجيبرات 5 جول والفريدو كابيلا 9 جول، وهي مباراة يتوقع أن تكون أكثر قوة وشراسة من سابقتها، بسبب قوة الخيول التي يملكها الفريقان إلى جانب تواجد لاعبين محترفين اثنين يعدان من أفضل لاعبي البطولة وهما اليخاندرو والفريدو كابيلا.