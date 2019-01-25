بطولة راشد بن حميد للصيد بالصقور تنطلق غداً

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

تنطلق غداً، النسخة الثالثة من بطولة راشد بن حميد للصيد بالصقور التلواح، برعاية الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان، والتي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الحليو، بالقرب من حديقة الحميدية في عجمان.

وأغلقت اللجنة المنظمة للبطولة، باب التسجيل، أمس، بعد استقبالها طلبات كثيرة للمشاركة من الصقارين، من الشباب الإماراتيين المتخصصين بهذا النوع من الرياضات التراثية، التي تعكس أصالة المجتمع الإماراتي، وتتناقلها الأجيال بكل فخر، وتجرى تحضيرات مكثفة، لإقامة بطولة استثنائية.

وتعد البطولة رابع بطولات الصيد بالصقور، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث هذا الموسم، حيث بدأ الموسم بالنسخة الثانية من بطولة مكتوم الشرقي للصيد بالصقور، التي نظمها المركز في إمارة الفجيرة، ديسمبر الماضي، وتبعها النسخة الثانية من بطولة نادي الشارقة للصقارين للصيد بالصقور، في الفترة من 16-18 ديسمبر 2018، وتبعتها بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح الرئيسة، التي أقيمت بمنطقة الروية في دبي من 2-15 يناير، فيما تنطلق آخر بطولة للصيد بالصقور، بطولة «فخر الأجيال» 5 فبراير المقبل.

وأعربت سعاد درويش مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن شكرها لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، على دعم الرياضة بوجه عام، والبطولات التراثية بشكل خاص، وثمنت دعم ورعاية الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان للبطولة، والتي تهدف للارتقاء بها، بما يواكب قيمتها وأهميتها لقطاع الشباب، لتسخير طاقاتهم بتعلم مهارات رياضة تراثية يفتخر بها الجميع.

تواصل

وأكدت سعاد درويش، سعادتها بتواصل البطولات التراثية التي ينظمها المركز في مختلف إمارات الدولة، موضحة أن هذا التوجه يدعم رؤية قيادة الدولة تجاه حفظ الموروثات الإماراتية، والحفاظ عليها، من خلال تنظيم الفعاليات والبطولات التراثية بشكل مستمر، وقالت: إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، يسرها تقديم الدعم وتبادل الخبرات، مع اللجنة المنظمة لبطولة راشد بن حميد النعيمي للصيد بالصقور. وأضافت: نأمل أن تشكل وجهة جديدة، تجمع نخبة الصقارين المحترفين، وأن تقدم فئة الناشئة لوحة تراثية جديدة، وندعو الجماهير للحضور ومتابعة المنافسات، ونعدهم بتقديم بطولة ناجحة من كافة الوجوه الفنية والتنظيمية.

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تضم فئات بطولة راشد بن حميد للصيد بالصقور التلواح، فئة الفرخ للعامة، بواقع 4 أشواط رئيسة، هي: بيور جير، جير تبع، جير شاهين، قرموشة جير، كما يتم إقامة شوط للناشئين في فئتي تبع وحش وربي، وكانت النسخة الأولى شهدت مشاركة 400 صقر، والثانية 500 صقر.