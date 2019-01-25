مزاينة كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

تنطلق اليوم مسابقة مزاينة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، والتي تقام على هامش النسخة السادسة من البطولة، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين بمنطقة الفلاح بأبوظبي وتستمر حتى 27 الجاري.

وتواصلت أمس منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصقور في يومها التاسع بمنطقة الفلاح في أبوظبي، وحلق الصقر «شجاع» لمحمد سالم بوظفيرة بشوط الرمز في منافسات الـ«جير بيور فرخ» ونال الجائزة وقدرها 200 ألف درهم ودرع، ضمن مسابقات فئة العامة ملّاك، وحقق المركز الثاني «حلم» لمحمد الكندي، يليه «سراب» لمطر المنصوري.

وفي شوط الرمز المخصص لمنافسات «الجير بيور فرخ» لفئة العامة المفتوح أهدى الصقر «ذهب» محمد القبيسي لقب الشوط والجائزة المالية 200 ألف درهم ودرع، وجاء في المركز الثاني «ظلام» لسيف بن حريز الفلاسي، يليه «الشميمي» لمحمد خلفان القبيسي. وفاز في منافسات أشواط «البيور جير فرخ» لفئة العامة ملّاك كل من «رعد» لأحمد راشد الخييلي، ونال «رعد» لقب الشوط الثاني بينما شهد شوطا البيور جير جرناس فوز «نشوان» لسالم الهاجري ، و«غازي» لحمد محمد الطاير.

وأقيمت ثلاثة أشواط في فئة العامة المفتوح لـ «البيور جير جرناس» وواحدة لـ «الفرخ»، وفاز في الأشواط «إتش إل 18» لحسين ناصر لوتاه، و«الوهيبي» و«السموك» لمهرة خلفان بطي القبيسي، وفاز بشوط الجير بيور فرخ للعامة المفتوح «براق» لمحمد خلفان القبيسي.

وتوّج الفائزين بالمراكز الأولى محمد الظاهري عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للصقارين، بحضور سعيد الهاملي نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.