18 ألف هدية لحظة الدخول وجوائز داخل المضمار

المصدر: دبي-البيان الرياضي

أكد المهندس شريف الحلواني نائب مدير عام مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ومدير مضمار جبل علي، أن اللجنة المنظمة للمضمار الأصفر، تولي أهمية خاصة لتسهيل راحة الجمهور، عملاً بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي للمضمار، مشيراً إلى أن سموه يحرص دائماً على إتاحة الفرصة للجماهير، من مواطنين ومقيمين وأفراد عائلاتهم، للاستمتاع بقضاء وقت سعيد، وقال إن اللجنة المنظمة، وبالتعاون مع إسطبلات ومزارع شادويل، تولت الإعداد الجيد لإخراج مهرجان اليوم في «سباق زعبيل»، في أفضل صورة ممكنة، ليكون ترفيهاً متميزاً يحقق المتعة والإثارة للجماهير، ويلبي التوقعات، ويوفر المضمار في هذا الصدد، مجموعة متكاملة من الخدمات والمرافق والتسهيلات، فضلاً عن الهدايا والجوائز القيمة والسحوبات المتنوعة.

خدمات للجماهير

وتشتمل الخدمات على توفير حافلات تقوم بنقل الجماهير من مواقف السيارات إلى داخل المضمار، وتوفير نقاط طبية وإسعافات أولية على طول المضمار، وكافتيريا لتقديم مختلف الأطعمة والمشروبات للجماهير، وبالنسبة للهدايا والجوائز، تم رصد هدايا عينية للجماهير، عددها 18 ألف هدية، تقدم في البوابات عند الدخول للرجال والسيدات والأطفال، وجوائز أخرى بعد دخول المضمار، سيتم السحب عليها بداية من الساعة الثانية عشرة منتصف النهار، وبين الأشواط، وفي نهاية السباقات، عبر كبونات مجانية تقدم للجمهور عند الدخول، وعدد هذه الجوائز 130، في 5 سحوبات، وهناك جائزة نقدية 10 آلاف درهم توزع على 25 فائزاً، بواقع 400 درهم لكل شخص، كما تقدم شركة «سوبر فاين»، 10 جوائز نقدية بقيمة 3 آلاف درهم في نهاية السباق، وتختتم الجوائز بالسحب على الجائزة الكبرى، وهي سيارة من فئة «شيري»، ورحب المهندس شريف الحلواني، بمشاركة الجامعات ضمن «يوم شادويل»، وبمضمار نيوبري، الذي يرتبط بعلاقة تاريخية مع مضمار جبل علي، وأثنى الحلواني على التعاون الممتد مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، والوسائط الإعلامية.

127500

وخصص مبلغ 127 ألفاً و500 درهم، كجوائز لجمهور الترشيحات في سباق زعبيل اليوم، بواقع 4800 درهم لكل شوط من الأشواط الأول والثاني والخامس والسادس والسابع، و47 ألف درهم للجائزة المزدوجة «الثالث والرابع»، و56 ألفاً و500 درهم لترشيح الأشواط السبعة.