9 خيول تستهدف بطولة الميل في المضمار الأصفر

المصدر: دبي-ياسر قاسم

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي لمضمار جبل علي، يقام اليوم سابع سباقات موسم «المضمار العائلي»، تحت مسمى سباق زعبيل، الذي يأخذ أهمية كبيرة، لكونه يقام في «يوم شادويل»، بجوائز قدرها مليون و175 ألف درهم، موزعة على 7 أشواط، بمشاركة 78 خيلاً، ويستقطب «يوم شادويل» جامعة الإمارات والجامعة الأمريكية في دبي ومضمار نيوبري، وتم إعداد فقرات متنوعة وشيقة، ويتضمن السباق، تنظيم أول البطولات الكبرى في مضمار جبل علي هذا الموسم، وهي بطولة جبل علي للميل 1600 م، أغلى سباقات المضمار الأصفر، والتي تقام في الشوط الرئيس «الرابع» لخيول الفئة الثالثة، وتستقطب 9 خيول ذات مستوى رفيع، من بينهم بطل ووصيف النسخة الماضية «شمال نبراس» و«فُرجت»، ويعتبر «فُرجت» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، صاحب الرقم القياسي في المشاركة في هذه البطولة «6 مرات»، ويشرف عليه المدرب الفرنسي نيكولاس بشالارد، ويقوده الفارس كريستوفر هايس، وأما «شمال نبراس» للإمارات للسباقات الترفيهية، يشرف عليه المدرب دووغ واتسون ويقوده باتريك دوبس.

«ميلشوت» مرشح

كما يشهد السباق مشاركة «ميلشوت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب سانديب جاداف ويقوده رويستون فرنش، ويدفع محمد خليفة البسطي باثنين من خيوله، هما «جست إيه بيني»، بقيادة سام هتشكوت، و«روكيت باور»، بقيادة كونور بيسلي، وهناك «مسدس» لنقابة بورسلي، بقيادة جيرالد افرانش، و«سيكريت امبشن» لناصر عسكر، بقيادة ريتشارد مولن، و«فيتزجيرالد» لبطي بن طوق المري، ويقوده زافير زياني، و«بيهافيورال» لمروان عبد الرحمن، بقيادة تاغ أوشي، ويقام هذا الشوط برعاية «إسطبلات شادويل»، وجائزته 575 ألف درهم.

الشوط الأول

ويبدأ سباق اليوم بالشوط الأول في تمام الساعة الثانية ظهراً، ومسافة الشوط 1800 م، برعاية الجامعة الأمريكية بدبي، وجوائزه 90 ألف درهم، وتشارك فيه 16 خيلاً، من بينها اثنان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يشرف عليهما المدرب سانديب جاداف، هما «انري» بقيادة الفارس إليون هنريك شافيز، و«روكلي» بقيادة رويستون فرنش، ويشارك أيضاً «مشاهير» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب علي الرايحي وقيادة الفارس جيم كراولي، و«هوكر» لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ويشرف عليه دووغ واتسون ويقوده باتريك دوبس، ويدفع صالح عمر بن حيدر، باثنين من خيوله، هما «نِزال» بقيادة باتريك كوسجراف، و«كيب أوف إيغلز» بقيادة وليام لي، وهناك «هالو» لمحمد خليفة البسطي، ويقوده فرناندو جارا.

«الثاني والثالث»

ويشهد الشوطان الثاني والثالث، مشاركة عدد محدود من الخيول، بواقع 5 في كل شوط، ويقام الشوط الثاني برعاية «ديرنزتاون» لمسافة 1950 م، بجوائز 125 ألف درهم، والخيول المشاركة فيه، هي «تو ديبا» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف نيكولاس بشالارد وقيادة كريستوفر هايس، و«دباشي» لمحمد خليفة البسطي، ويقوده باتريك دوبس، و«جالس» لمحمد فاروق، بقيادة رويستون فرنش، و«بوا دو بولون» لأحمد غليطة المهيري، بقيادة زافير زياني، و«جود كونتاكت» لحمد محمد المهيري، ويقوده تاغ أوشي، وأما الشوط الثالث، يقام برعاية «مزارع شادويل»، ومسافته هي الأقصر في سباق اليوم، وهي 1000 م، وجوائزه 125 ألف درهم، ومن أبرز الخيول المشاركة في الشوط «هاي أون لايف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ويشرف عليه سانديب جاداف ويقوده رويستون فرنش، و«شجي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف مصبح المهيري وقيادة بن كورتيس، و«توافيق» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ويشرف عليه نيكولاس بشالارد ويقوده فارس الإسطبل كريستوفر هايس، وتدفع إسطبلات بورسلي باثنين من خيولها، هما «شي شي» بقيادة جيرالد افرانش، و«يارد لاين» بقيادة إسماعيل كايونكو.

الشوط الخامس

ويقام الشوط الخامس برعاية إسطبلات شادويل، لمسافة 1400 م، وبجوائز 105 آلاف درهم، وتشارك فيه 11 خيلاً، يتقدمها «مناهير» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ويشرف عليه سانديب جاداف ويقوده رويستون فرنش، ويدفع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، باثنين من خيوله، هما «زينهم» ويشرف عليه مصبح المهيري ويقوده دين أونيل، و«تدبير» بإشراف اروين شاربي وقيادة جيم كراولي، كما يشارك «بنتر» لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والذي حقق فوزين على التوالي هذا الموسم في مضمار جبل علي، آخرهما كان في السباق الماضي، ويشرف عليه اروين شاربي ويقوده أنطونيو فريزو، ويدفع محمد خليفة البسطي باثنين من خيوله، هما «إنديسكريبابل» ويقوده باتريك دوبس، و«بيتشكومبر» بقيادة ريتشارد مولن.

الشوط السادس

ويقام الشوط السادس، برعاية مضمار نيوبري، تقديراً للتوأمة بينه وبين مجموعة شادويل، ومسافة الشوط 1200 م، وجوائزه 80 ألف درهم، ويشهد مشاركة 16 خيلاً، من بينها «ريتش آند فيمص» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ويشرف عليه سانديب جاداف، ويقوده رويستون فرنش، ويشارك سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم باثنين من خيوله، هما «متوكد» بإشراف المدرب مصبح المهيري وقيادة جيم كراولي، و«الخليفة» بإشراف علي الرايحي وقيادة دين أونيل، و«حَمورابي» لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ويشرف عليه ساتيش سيمار ويقوده كريستوفر هايس، ومن بين الخيول المشاركة أيضاً «دينجرس ثوت» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بإشراف دووغ واتسون وقيادة باتريك دوبس، و«إبسليون» لخالد خليفة النابودة، ويقوده تاغ أوشي، و«فيرست داون» المملوك لتتش غولد للسباقات، ويقوده ريتشارد مولن، و«نجم سهيل» لراشد محمد مهران، بقيادة سعيد المزروعي.

الشوط الختامي

ويختتم السباق بالشوط السابع، ومسافته 1200 م، برعاية «جامعة الإمارات»، وخصصت 75 ألف درهم لجوائزه، ويشهد مشاركة 16 خيلاً، من بينها «ما يهاب» للشيخ حشر بن محمد آل مكتوم، ويشرف عليه سانديب جاداف ويقوده رويستون فرنش، و«رايج» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، بقيادة فرناندو جارا، و«كوين موناكو» لصالح عمر بن حيدر، بقيادة سعيد المزروعي، و«مجبور» لسلطان ماجد الجهوري، بقيادة اشتيبان مازور.

ترشيحات «البيان»

الشوط الأول «روكلي»

الشوط الثاني «تو ديبا»

الشوط الثالث «شجي»

الشوط الرابع «فُرجت»

الشوط الخامس «بنتر»

الشوط السادس «ريتش آند فيمص»

الشوط السابع «رايج»

ترشيحات «الخبراء»

الشوط الأول «هوكر»

الشوط الثاني «دباشي»

الشوط الثالث «هاي اوف لايف»

الشوط الرابع «شمال نبراس»

الشوط الخامس «تدبير»

الشوط السادس «نجم سهيل»

الشوط السابع «ما يهاب»

ترشيحات الملاك

الشوط الأول «هالو»

الشوط الثاني «جالس»

الشوط الثالث «توافيق»

الشوط الرابع «سيكريت امبشن»

الشوط الخامس «مناهير»

الشوط السادس «دينجرس ثوت»

الشوط السابع «كوين موناكو»