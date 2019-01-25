الرحماني يكرّم خالد بن سلطان لدعمه سباقات الخيول

المصدر: الرياض - البيان الرياضي

كرم الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «إفهار»، الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، على جهوده الكبيرة في دعم سباقات الخيول العربية الأصيلة، وتسلم الأمير خالد بن سلطان، الدرع من فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «إفهار»، خلال فعاليات سباق كأس الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمي للخيول العربية الأصيلة، الذي أقيم أول من أمس، بميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز بالرياض، وحافظ الجواد القوي «طلاب الخالدية»، العائد لإسطبلات الخالدية، على اللقب، وعلى سجله الخالي من الخسائر، عندما انتزع صدارة السباق، الذي تبلغ جائزته المالية مليون ونصف المليون دولار أمريكي، وأقيم بمشاركة نخبة من الخيول السعودية والخليجية، وعقب التكريم، توجه فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي، بالشكر والتقدير، إلى الأمير خالد بن سلطان، على جهوده الكبيرة، التي ظل يبذلها لدعم الخيول العربية الأصيلة، وقال إن الأمير خالد بن سلطان، ظل يرعى هذا الاحتفال الكبير في مزرعة «الخالدية»، منذ 11 عاماً، وأشاد الرحماني بالتوجيه الأخير من الأمير خالد بن سلطان، بإقامة 12 سباقاً للخيول العربية الأصيلة في مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن ذلك سيكون له أثر كبير في اتساع رقعة هذه السباقات، كما يتسق مع خطط الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية التوسعية لتطوير سباقات الخيول العربية الأصيلة في العالم، وأعرب الرحماني عن أمله في أن يتواصل التعاون والتنسيق بين الاتحاد الدولي وإدارة ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز، في ظل توجيهات الأمير خالد بن سلطان، بالاهتمام بالخيول العربية الأصيلة.