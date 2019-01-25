«دي هانم» تتألق في بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تتواصل حالياً بنادي أبوظبي للفروسية، منافسات بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية، بتنظيم وإشراف جمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وتحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس الجمعية، وشهدت فعاليات اليوم الثالث، أول من أمس، منافسات الأفراس عمر 4 سنوات، والأشواط الأولى من فئات الأمهار عمر سنة، وأحرزت الفرس «دي هانم» لعبد الله محمد علي الشميلي، المركز الأول في القسم «ج» في فئة الأفراس عمر 4 سنوات وما فوق، وحققت 92.83 نقطة، وجاءت في المركز الثاني بنفس عدد النقاط «إكسبريسيا تي في» لمربط الجزيرة، حيث تم الفصل بينهما بالرجوع لمعدلاتهما في معيار الهوية العربية، وتصدرت «اليكسير أوف شنغهاي إي آي» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، القسم «د»، تلتها في المركز الثاني «إف إس فنزويلا» لخالد غانم العميري، وحلقت «ع ج استرينج مونيسيوني» لمحسن حسين عمارة، بالصدارة في القسم «هـ»، وجاءت في المركز الثاني «بروساريا» ليوسف أحمد آل علي، وتصدرت «كاميليا» لمربط الجزيرة القسم «و»، مسجلة 93.17 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «بيستينا فيستا» لبخيت سعيد نوبي الكتب، وحصلت على 92.83 نقطة، وفي أشواط الذكور، تصدر المهر «إم أو ذهب» لخلف محمد خلف العتيبة، القسم «أ» في فئة الأمهار عمر سنة، وحقق 92.67 نقطة، تلاه في المركز الثاني «متباهي الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، ونال 92.17 نقطة، وأحرز «الأريام شكلان» لإسطبلات الأريام، المركز الأول في القسم «ب»، محققاً 92.67 نقطة، تاركاً المركز الثاني للمهر «إم زد نوماس» لمربط مزيد، الذي حصل على 91.33 نقطة.