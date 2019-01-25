نادي غنتوت يدعم الهلال الأحمر بمهرجان البولو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، ينظم نادي غنتوت اليوم، بملاعبه الرئيسة بغنتوت، مباراة البولو الخيرية الثامنة عشرة، التي يعود ريعها لصالح هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والتي تمثل واحدة من الفعاليات الخيرية التي درج النادي علي تنظيمها ضمن موسمه الرياضي، بتوجيهات سمو رئيس النادي، دعماً للأعمال الإنسانية النبيلة على مستوى الدولة، ويصاحب المهرجان، العديد من البرامج، مثل ألعاب الأطفال وركوب خيول (البوني) الصغيرة الاستعراضية، بجانب مشاركة أبطال الإمارات للقفز بالمظلات، وعند الخامسة مساء، تبدأ المباراة الاستعراضية بين فريقي غنتوت (أ وب)، بمشاركة كوكبة من نجوم البولو الإماراتي، ونخبة من اللاعبين المحترفين، مساهمة في إنجاح الاحتفال الخيري، بعدها تبدأ مراسم تكريم المشاركين.