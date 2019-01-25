زيدان والحبتور يفتتحان كأس دبي الفضية للبولو

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، تنطلق اليوم منافسات بطولة كأس دبي الفضية للبولو، وهي إحدى بطولات سلسلة كأس دبي الذهبية، وتستمر حتى يوم 8 فبراير المقبل، بمشاركة 8 فرق تحمل هانديكاب 18 جول، وهي: فريق الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق غنتوت، بقيادة سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، وفريق أبوظبي، بقيادة فارس اليبهوني، وفريق زيدان، بقيادة السعودي عمرو زيدان، وفريق الحبتور، بقيادة محمد الحبتور، وفريق مهرة، بقيادة راشد الحبتور، وفريق ديزرت بالم، بقيادة راشد البواردي، وفريق الذئاب دبي، بقيادة حبتور الحبتور، وسيقص شريط مباراة الافتتاح، فريقا زيدان والحبتور ، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو، تليها مباراة مهرة وديزرت بالم.