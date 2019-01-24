سعيد بن سرور: مطمئن لمستوى «دريم كاسل» و«ريسنغ هيستري»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد المدرب العالمي سعيد بن سرور، جاهزية «دريم كاسل» و«ريسنغ هيستري» لجودلفين للمنافسة على لقب الشوط الثالث «سباق الراشدية» ضمن الأمسية الرابعة لكرنفال كأس دبي العالمي.

وقال سعيد بن سرور: «دريم كاسل» حقق فوزاً رائعاً في سينغسبيل ستيكس، وعاد من السباق بحالة جيدة، هذا السباق يمثل نقلة نوعية إلى مستوى ج2، لكنني مسرور بمستوى أدائه للتمارين ونتطلع لكي يقدم عرضاً تنافسياً جيداً.

وأضاف: «ريسنغ هيستري» يبدو بحالة رائعة، وأصبح جاهزاً لعودته الموسمية. وكونه ابن الفحل «ستريت كراي» فإننا نود أن نُبقِي خياراتنا مفتوحة بشأن إشراكه على الرمل أو إبقائه على العشب، لذلك فإن هذه المشاركة ربما ترشدنا في هذا الصدد.

كما يدفع المدرب العالمي بـ «توب سكور» في الشوط الخامس «قلعة الفهيدي». وقال سعيد بن سرور: أظهر «توب سكور» قدراً كبيراً من السرعة في سباقاته، وبالتالي فإن سبعة فيرلونغ تبدو مسافته المثلى في الوقت الحاضر. هذا السباق عسير للغاية لكنه يتجه إليه وهو بحالة جيدة.