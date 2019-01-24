«بلير هاوس» و«دريم كاسل» لجودلفين الأبرز في شوط الراشدية

المصدر: دبي-بهاء الدين عطا

يستضيف مضمار ميدان العالمي في السادسة والنصف من مساء اليوم، السباق الرابع لكرنفال كأس دبي العالمي، برعاية الإمارات العالمية للألومنيوم.

ويتضمن السباق ستة أشواط قوية، من أبرزها «الراشدية» و«قلعة الفهيدي» للفئة الثانية. وتواجه خيول جودلفين، التحدي في أشواط السباق، الذي يشهد مشاركة نخبة من أبرز الخيول العالمية. ويعتبر الشوط الخامس «قلعة الفهيدي»، لمسافة 1400 متر للفئة الثانية، والذي تبلغ قيمة جائزته 250 ألف دولار، الرئيس، ويشهد مشاركة 13 خيلاً قوياً. ويتصدر المشاركين «توب سكور» لجودلفين، بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف سعيد بن سرور.

وأبرز المرشحين، الجنوب أفريقي "مارينا ريسكو" بقيادة بيرنارد فايد هيربي وإشراف المدرب مايك دي كوك. وينافسه «ديجاس» بقيادة أدري دي فريز وإشراف إم. كلوغ، «كومين ثرو» بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف وولر، «دبي» لجودلفين بقيادة جيمس دويل، و«برافو زولو» لجودلفين بقيادة بريت دويل وإشراف شارلي أبلبي، «جنوبي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة جيم كراولي وإشراف مايك دي كوك.

ويأمل في انتزاع اللقب كل من: «شامبيونشب» لسمو الشيخ منصور بن محمد آل كتوم بقيادة بيسلي، «انتساب» لمالكه ستيوار غراهام، بقيادة مارتن هارلي وإشراف ديفيد أوميلا، «ميتيكال ماجيك» لجودلفين بقيادة كولم دونوهو، «بورتامينتو» لمحمد خليفة البسطي، بقيادة فيرناندو جارا وإشراف علي راشد الرايحي، «أناذر بات»، بقيادة سام هتشكوت، و«لانسكي» لنقابة فونكس، بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف سانديب جاداف.

شوط الراشدية

يشهد الشوط الثالث «الراشدية» لمسافة 1800 متر للفئة الثانية، وجائزته 250 ألف دولار، مشاركة 9 من أقوى الخيول، يتصدرها «بلير هاوس» لجودلفين، بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي. وينافسه «دريم كاسل» لجودلفين، بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف سعيد بن سرور، «دوفيل» لفيكتوريوس، بقيادة أدري دي فريز وإشراف فوزي ناس، و"ريسينغ هيستوري" لجودلفين، بقيادة كيفن ستوت وإشراف سعيد بن سرور، و«فيرست كونتاكت» لجودلفين، بقيادة كولم دونوهو وإشراف شارلي أبلبي.

ويسعى للفوز بلقب الشوط «داي أوف بويتس» لجودلفين، بقيادة بريت دويل وإشراف شارلي أبلبي، و«أوغوينو» لفيكتوريوس، بقيادة فابريس فيرون وإشراف فوزي ناس، و«أرود» بقيادة جيم كراولي.

شوط الافتتاح

يشهد الشوط الأول الافتتاحي لمسافة 1000 متر، والذي تبلغ قيمة جائزته 175 ألف دولار أمريكي، مشاركة نخبة من خيول السرعة، يتصدرها «فاتنة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة جيم كراولي وإشراف ديفيد هايس، وينافسه «هيت ذا بيد»، بقيادة كريستوفر هايس وإشراف دارين بونيان، و«الفلك» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة دين أونيل وإشراف مايك دي كوك، «مارني جيمس» لجيمس العقارية ليمتد، بقيادة جيرالد موس وإشراف جارداين، «ريبل ستريك» لمحمد مهران جمشير، بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف علي جاد، «دتش ماستر بيس» لإسطبل رمضان، بقيادة روبرت تارت وإشراف جابر رمضان، «أورفار» لتابلور بلود ستوك ليمتد، بقيادة كونور بيسلي وإشراف ميدجلي، «الفريدو أركانو»، بقيادة بن كورتس وإشراف ديفيد مارنان، و«مازيني» لأحمد القطان وفوزي ناس، بقيادة تاغ أوشي وإشراف فوزي ناس.

شوط «تحضيري» البستكية

يتوقع أن يشهد الشوط الثاني «تحضري البستكية» لمسافة 1900 متر، برعاية الإمارات العالمية للألمنيوم، وجائزته 100 ألف دولار، صراعاً شرساً بين 15 خيلاً قوياً، يتصدرهم «جريكو»، بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف كينيث ماكبيك، وأبرز المنافسين «فيكتوري كوماند» لجودلفين، و«ارت دوفال» لجودلفين، بقيادة رويستون فرنش وجيمس دويل، و«استهداف» لجودلفين، بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف سعيد بن سرور. إلى جانب «تون بروك»، بقيادة جيم كراولي وإشراف ستيف اسموسين، «مانغوزي» لأحمد الشيخ، بقيادة فيرناندو جارا وإشراف علي الرايحي، «سيو بريور» لنقابة فونكس للسيدات، بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش، «الدايا» لعبد المحسين العبد الكريم، بقيادة سام هتشكوت وإشراف دوغ واتسون، «على مهلك» لنقابة بورسلي للسباقات، بقيادة كونفر تينو وإشراف راشد بورسلي، و«بلا شك» لفوزي عبد الله ناس، بقيادة أدري دي فريز وإشراف فوزي ناس، «إسكندراني» لنقابة بورسلي للسباقات، بقيادة بريت دويل، «أوبيان» لفوزي عبد الله ناس، بقيادة وليام لي وإشراف فوزي ناس، «ريان» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، بقيادة أنطونيو فريسو وإشراف علي الرايحي، «شانتي ستار» لنقابة بورسلي للسباقات، بقيادة إسماعيل كوي ونكو وإشراف راشد بورسلي.

جائزة جبل علي

ينتظر أن يشهد الشوط الرابع لمسافة 2000 متر «جائزة جبل علي»، صراعاً شرساً بين 9 خيول قوية، يتصدرها «سينيور إنفسمنت»، بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف كينيث ماكبيك. وأبرز المرشحين «ترايد آند ترو» لمحمد خليفة البسطي، بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون، و«ميستيك موون» لمحمد خليفة البسطي، بقيادة سام هتشكوت وإشراف دوغ واتسون، «كي بيد» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، بقيادة فرناندو جارا وإشراف علي الرايحي، «ويلش لورد» لجودلفين، بقيادة كريستوفر هايس وإشراف سعيد بن سرور.

الشوط الأخير

يتوقع أن يشهد الشوط السادس لمسافة 2410 أمتار، جائزة «جائزة الطويلة»، وقيمة جائزته 135 ألف دولار أمريكي، صراعاً ساخناً بين 10 خيول قوية متقاربة المستوى، يتصدرها المرشح «بن بطوطة» لجودلفين، بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف سعيد بن سرور، وينافسه «سبوتيفاي» لجودلفين، بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي، «وادي الغور» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة كريستوفر هايس وإشراف نيكولاس باشالارد، «شاربلو» لبدر عبد الله المطوع، بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش، «هارلان سترونغ»، بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف كينيث ماكبيك، «ماي فلكي» لـ «لامونت ريسينغ»، بقيادة فابريس فيرون وإشراف نوتري، «زمام» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة جيم كراولي وإشراف أروين شاربي، «نورث فيس» لـ «دريناتو بروني»، بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف ماركو بوتي، «دوبهي» لجودلفين، بقيادة بريت دويل وإشراف شارلي أبلبي، و«بارسيفول» لأنطونيو فيرير، بقيادة بن كورتس وإشراف جي. غوليرمو أريز كوريتا.

ترشيحات «البيان»

الشوط الأول: فاتنة

الشوط الثاني: آرت دوفال

الشوط الثالث: بلير هاوس

الشوط الرابع: ترايد آند ترو

الشوط الخامس: توب إسكور

الشوط السادس: بن بطوطة

ترشيحات «الخبراء»

الشوط الأول: فاتنة

الشوط الثاني: جريكو

الشوط الثالث: بلير هاوس

الشوط الرابع: ترايد آند ترو

الشوط الخامس: مارينا ريسكو

الشوط السادس: بن بطوطة

ترشيحات الملاك

الشوط الأول: فاتنة

الشوط الثاني: جريكو

الشوط الثالث: بلير هاوس

الشوط الرابع: ترايد آند ترو

الشوط الخامس: توب إسكور

الشوط السادس: بن بطوطة

300 ألف درهم جوائز مالية للجمهور في مسابقات الترشيحات

رصدت اللجنة المنظمة لسباقات الخيول بمضمار ميدان العالمي، مبلغ 301 ألف وتسعمئة وخمس وخمسين درهماً جوائز الترشيحات لمسابقات الجمهور في سباق اليوم، وتفاصيلها كالتالي:

الفائز بمسابقة الترشيحات للأشواط الستة، ينال مبلغ 71 ألفاً و955 درهماً. الفائز بترشيح خمسة خيول فائزة في الأشواط الستة، ينال مبلغ 6 آلاف درهم. الفائز بترشيح 4 خيول فائزة في الأشواط الستة، ينال مبلغ 4 آلاف درهم. الفائز مسابقة الترشيحات للفئة المزدوجة المبكرة ينال مبلغ 10 آلاف درهم.

الفائز بمسابقة الترشيحات للفئة المزدوجة الوسطى ينال مبلغ 25 ألف درهم.

ينال الفائز بمسابقة الترشيحات للفئة المزدوجة الأخيرة، ينال مبلغ 55 ألف درهم.

ينال الفائز بجائزة مسابقة الأشواط الثلاثية مبلغ 88 ألف درهم. وينال الفائز بجائزة الترضية للأشواط الثلاثية مبلغ 2000 درهم. ويحصل الفائز بمسابقة السوبر فيكتا للشوط الخامس مبلغ 15 ألف درهم. وينال الفائز بمسابقة السوبر هاي فايف للشوط الأخير مبلغ 35 ألف درهم.

على كل مشارك، القيام بترشيح الخيل الفائز في كل شوط من الأشواط الستة بكتيِّب السباق. يتم توزيع الجوائز المالية المرصودة للأشخاص الحاصلين على ستة أو خمسة أو أربعة ترشيحات صحيحة. وقد يتم في بعض الحالات، إدخال الأشخاص الحاصلين على ثلاثة ترشيحات صحيحة ضمن الفائزين، وذلك في حالة عدم تمكن أي من المشاركين، الحصول على ترشيح ستة خيول صحيحة.

على المشارك في مسابقة الأشواط المزدوجة، اختيار الخيول الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى بالتسلسل طبقاً للنتيجة الرسمية المعلنة لكل شوطين متتاليين. على المشارك في مسابقة السوبر فيكتا للشوط الخامس، اختيار الخيول الحاصلة على الأربعة مراكز الأولى بالتسلسل الصحيح، طبقاً للنتيجة الرسمية المعلنة للشوط الخامس في البرنامج لكل أمسية.