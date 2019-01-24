شارلي أبلبي: «بلير هاوس» جاهز لسباق الراشدية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد المدرب شارلي أبلبي، جاهزية «بلير هاوس» لجودلفين لخوض غمار الشوط الثالث «سباق الراشدية» اليوم.

وقال أبلبي: «قدّم «بلير هاوس» عرضين مميزين في أستراليا، ثم خلد إلى فترة استراحة قصيرة منذ ذلك الحين، إنه فائز على ذات المضمار والمسافة، وأن إعادة إنتاج ذلك المستوى ستجعله منافساً معتبراً. إنه منتشٍ وبحالة جيدة».

وعرّج أبلبي في حديثه، عن مشاركة «دبي»، «برافو زولو»، و«ميثيكال ماجيك» في الشوط الخامس «قلعة الفهيدي» قائلاً: «دبي» أثبت نفسه هنا في ميدان وكان منافساً معتبراً طوال مشاركته في الساحة الأوروبية العام الماضي. سبعة فيرلونغ تعتبر مسافته المثلى وسيخيّب أملي إذا لم ينافس هنا بقوة على الصدارة.

وأضاف: «برافو زولو» منتشٍ وبحالة جيدة. لقد أظهر مستوى رائعاً في هذا المضمار، وهو يعود إلى الأرضية التي تناسبه، وذلك سيساعده أيضاً، كذلك «ميثيكال ماجيك» الذي قدم سباقين رائعين في مستوى قوائم في فرنسا في مشاركتيه الأخريين.