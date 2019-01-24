«سديم» تحقق أعلى النقاط في البطولة الوطنية لجمال الخيول

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حققت المهرة «ار كي سديم» لجمال البلوشي أعلى معدل من النقاط بلغ 94.00 نقطة، ضمن فئة المهرات، خلال منافسات اليوم الثاني من بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية، التي تقام حالياً بنادي أبوظبي للفروسية، وتنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف مباشر من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، وجاء تألق المهرة «ار كي سديم» في منافسات القسم «ب» ضمن فئة المهرات بعمر 3 سنوات، وذهبت الصدارة في شوط فئة المهرات عمر سنتين القسم «ج»، إلى «ارسينا او اس»، وأحرزت «ماريا الياه» لمربط الياه، المركز الأول في فئة المهرات عمر 3 سنوات القسم «أ».

وأحرزت الفرس «دي خطافة» لمربط الجواهر المركز الأول في القسم «أ» في فئة الأفراس عمر 4 سنوات وما فوق، وحلت ثانية «غالية الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، وانتزعت «سندس البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، المركز الأول في القسم «ب» وجاءت ثانية «ع ج سواري» لمربط عجمان، وتفوقت الأولى بنتيجتها في معيار الهوية العربية.