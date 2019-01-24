«جي 14» يخطف أضواء ثامن أيام كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

المصدر: أبوظبي ــ البيان الرياضي

تواصلت أمس فعاليات اليوم الثامن من النسخة السادسة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، والتي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين، بمنطقة الفلاح في أبوظبي، وسط منافسة قوية من الصقارين لحصد المراكز الأولى، في منافسات فئة «الجير قرموشة فرخ وجرناس»، للعامة ملاك، والعامة مفتوح، وخطف الأضواء الصقر «جي 14» لحميد سعيد الطاير، انتزع شوط الرمز لـ «الجير قرموشة فرخ» في فئة العامة ملاك، وحل في المركز الثاني «إف 4» لخلف المزروعي، فيما جاء «إم 7» لعبد العزيز سالم ثالثا.

أسفر الشوط الأول في نفس الفئة، عن فوز «محبة» لحامد بن محمد القبيسي، يليه «إيه 5» لعلي سعيد العميمي، ثم «هوزو» لمالكه زولاتان لورينتي، واختتمت منافسات الجير قرموشة فرخ للعامة ملاك، بالشوط الثاني، وتوج بلقبه الصقر «10» لسلطان راشد المنصوري، كانت الوصافة من نصيب «ميراج» لبطي أحمد بن الشيخ مجرن المري، وحل ثالثاً «إم 4» لمحمد سعيد العميمي.

منافسات الجرناس

وحلق بلقب الشوط الأول لمنافسات الجرناس للعامة ملاك، «ضو» لناصر حسين لوتاه، يليه «ثواني» لبطي أحمد بن الشيخ مجرن المري، وثالثاً «عموه» لمحمد عبد الله الكندي، وذهب لقب الشوط الثاني، إلى الصقر «حفلة» لسعيد مصبح الشدي، فيما كانت الوصافة من نصيب «تهاني» لسيف أحمد الرميثي، يليه «جمرة» لبطي بن مجرن المري.

أشواط العامة مفتوح

وفي منافسات أشواط العامة مفتوح، ، حلق بلقب شوط الرمز «نجمة» لعبد الله خلفان بطي القبيسي، وحل وصيفاً «إتش إل 11» لحسين ناصر الله لوتاه، وثالثاً «21» لراشد مصطفى بوحميد، بينما توج الصقر «قمريه» لسعيد هلال بن طراف، بالشوط الأول، وحل ثانياً «إتش إل 20» لحسين ناصر عبد الله لوتاه، وثالثاً «إتش إل 26» للمالك نفسه، وحلق «جي آر 16» لخلفان شافي المنصوري، بلقب الشوط الثاني، للجير قرموشة فرخ، وحصل على سيارة ودرع، تبعه الصقر «307» لمصبح سالم سعيد سالم المرر، وحل «كي 1» لعيد محمد حليفة المنصوري ثالثاً، وفي الشوط الثالث، توج «فرح» لحمد قاني جمعة، باللقب والسيارة والدرع، وحل ثانياً الصقر «87» لحميد راشد المنصوري، وثالثاً «الظفرة» لعبد الله خلفان القبيسي، وفي آخر الأشواط، توج «لوس آنجليس» لعبد الله خلفان بطي القبيسي، بالمركز الأول، وجاء ثانياً «دانة» لسيف بن حريز الفلاسي، وثالثاً «معمعة» لسيف خليفة الكتبي.