تصريح استمرار التسجيل في بطولة راشد بن حميد للصيد بالصقور

المصدر: عجمان-البيان الرياضي

أكد أحمد راشد الشامسي رئيس اللجنة المنظمة لبطولة راشد بن حميد للصيد بالصقور 2019، استمرار التسجيل أمام جميع مواطني الدولة، للمشاركة في البطولة التي تقام بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الحليو، بإمارة عجمان، وقال إن البطولة حققت في دورتيها السابقتين، نتائج مشرفة، واستقطبت الصقارين من الشباب المواطنين المتخصصين بهذا النوع من الرياضات التراثية، والتي تعكس أصالة المجتمع الإماراتي، وحظيت بمشاركة واسعة من الهواة والمحترفين.

وبيّن الشامسي أن البطولة ستقام بتوجيهات ودعم قيادة الإمارة، وستقام وفقاً لنظام الأشواط المقطوعة، بدون تصفيات، لجميع الفئات، وسيتم احتساب أفضل توقيت زمني لأفضل عشرة صقور من كل فئة، وبناءً على ذلك، تحدد المراكز الأولى.