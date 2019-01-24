دولية الشارقة لقفز الحواجز تنطلق اليوم

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبدعم ورعاية أنشطة الفروسية، وتحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، تنطلق اليوم فعاليات بطولة الشارقة الدولية (19) لقفز الحواجز من فئة الثلاث نجوم، والتي ينظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع اتحاد الفروسية، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وتتضمن النسخة الثانية من كأس الأمم للمراحل السنية، والتي تعد أول بطولة تقام في المنطقة لفئات الأشبال (الفرسان الأطفال)، ويشارك فيها 19 فارساً وفارسة من 42 دولة من قارات العالم، ويقدر عدد الخيول المشاركة في البطولة بـ (400) خيل، ويتنافس الفرسان على ألقاب 20 شوطاً، تقام على مدى ثلاثة أيام، على ميادين الفروسية الداخلية المغطاة، والخارجية بمركز الشارقة للفروسية.