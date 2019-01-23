جوليان ثيك: مضمار نيوبري يفخر بعلاقته مع فروسية الإمارات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب جوليان ثيك، المدير التنفيذي لمضمار نيوبري الإنجليزي، عن فخرهم واعتزازهم للعلاقة الوطيدة التي تربط مضمار نيوبري بفروسية الإمارات عموماً، موضحاً أنها المرة الخامسة التي يزور فيها الإمارات تلبية للدعوة للمشاركة في سباقات مضمار جبل علي التي تحظى باهتمام ورعاية كبيرة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي للمضمار العريق.

وقال ثيك خلال حديثه في المؤتمر الصحفي أمس، إن تطور سباقات الفروسية في الإمارات يشعر به القريب والبعيد، بفضل الدعم والاهتمام، وانعكس ذلك على مستوى التنظيم المميز للسباقات ومشاركة نوعية جيدة من الخيول، وأكد استمتاعه بمتابعة السباقات في مضمار جبل علي كل عام.

وتطرق ثيك للعلاقة التاريخية لمضمار نيوبري وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والتي يتوجها المهرجان السنوي في مضمار نيوبري وينتظره عشاق الفروسية في بريطانيا والدول المجاورة، وهو من السباقات المميزة في نشاط الفروسية ببريطانيا، خاصة أنه بدأ منذ أكثر من 25 عاماً.

وقال إن أجواء سباقات مضمار جبل علي تشابه إلى حد كبير مهرجان سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في نيوبري، مؤكداً أن التعاون ممتد بين المضمارين من أجل تطوير السباقات وتبادل الخبرات.

ارتباط مجتمعي

من ناحية أخرى، عبر جهاد نادر، باسم الجامعة الأمريكية في دبي، عن اعتزازهم بدعوة «شادويل» للمشاركة في سباق الوصل الجمعة المقبل، مشيراً إلى أن المؤسسات التعليمية عموماً في الإمارات والجامعات على وجه الخصوص تعتبر نفسها جزءاً أصيل من النشاط المجتمعي، وسباقات الفروسية بالتحديد تحظى باهتمام الجامعات من منطلق أن الفروسية جزء لا يتجزأ من حضارة وتراث المجتمع، وقال إن من أهم توجهاتهم هي الاندماج في المجتمع، لا سيما أن الفروسية تعتبر ذات حضارة عربية ضاربة في الجذور.

وأكد نادر أن الفوائد كثيرة في تعرّف الطلاب وهيئة الأساتذة في الجامعات على نشاط حيوي ومهم مثل الفروسية، لا سيما أن دولة الإمارات خطت بعيداً في هذا المجال.