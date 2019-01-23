الصدارة للبسطي وأحمد بن حرمش وبيسلي

يتصدر محمد خليفة البسطي قائمة المُلاك في سباقات مضمار جبل علي هذا الموسم بعد انتهاء أكثر من نصف الموسم «6 سباقات» برصيد 8 انتصارات بفارق 4 انتصارات عن أقرب منافسيه وفي قائمة المدربين تبدو المنافسة قوية في حصول 3 مدربين على 6 انتصارات وهم أحمد بن حرمش وسانديب جاداف وعلي راشد الرايحي ويتقدم في المركز الأول بن حرمش بفارق أفضلية المراكز الأخرى، ويأتي بعده جاداف ثم الرايحي، وفي قائمة الفرسان يتصدر كونور بيسلي بـ6 انتصارات بفارق فوز واحد عن ملاحقه فرناندو جارا وفوزين عن ريتشارد مولن.

ويتشارك المدربان مصبح المهيري وهلال العلوي في جائزة أفضل مدرب للسباق الماضي وكونور بيسلي أفضل فارس وسيتم تكريمهم في سباق الجمعة من اللجنة المنظمة.