«جبل علي للميل» تتزامن مع يوم شادويل

المصدر: دبي- ياسر قاسم

أكمل مضمار جبل علي للفروسية ترتيباته لسابعة فعالياته هذا الموسم تحت اسم «سباق الوصل» الجمعة المقبلة، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي للمضمار، وتم ترفيع السباق إلى مهرجان حاشد بمناسبة «يوم شادويل» تتخلله عدة فقرات من بينها الفقرة الرئيسية، عبارة عن 7 أشواط لسباقات الخيول المهجنة الأصيلة، ويشهد السباق في شوطه الرابع أولى البطولات الكبرى لهذا الموسم «بطولة جبل علي للميل» لخيول الفئة الثالثة، وهي أرفع وأغلى سباقات مضمار جبل علي.

وأعلنت اللجنة المنظمة تفاصيل المهرجان خلال مؤتمر خاص عقدته نهار أمس في مضمار جبل علي بحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وممثلاً لـ«شادويل» والمهندس شريف الحلواني نائب مدير مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مدير المضمار، وجوليان ثيك المدير التنفيذي لمضمار نيوبري الإنجليزي، وجهاد نادر ممثلاً للجامعة الأمريكية في دبي، وياسر مبروك من هيئة الإمارات لسباق الخيل.

إعجاب

وعبر ميرزا الصايغ عن إعجابه الشديد بكتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، والذي يتضمن 50 قصة في 50 عاماً، وقال إن الفروسية ليست بعيدة عن هذا الكتاب الرائع وتفخر كثيراً بأن يكون لها جزء في هذا الكتاب القيِم.

لا سيما وسموه خصص للفروسية جزءاً من القصص التي تعتبر دروساً وعبراً يستفيد منها كل شخص عند اطلاعه على الكتاب، وأشار الصايغ إلى الارتباط الوثيق لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بالفروسية عندما زار سموه قبل 50 عاماً مضمار نيوماركت بالقرب من كامبردج.

وقال الصايغ : نطالب الشباب بالتعرف على الكم الهائل من الدروس التي تحتويها قصص كتاب «قصتي» ، مشيراً للفوائد الجمة التي تنمي الطموح وتطور الإنسان عند اطلاعه على مثل هذا الكتاب، وقال :كتاب «قصتي» والإصدارات التي كتبها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تمثل رصيداً زاخراً بالمعرفة يستفيد منه شعب الإمارات، مواطنين ومقيمين، والاطلاع على مثل هذه التجارب تُمكن الجميع من السير على نهج القيادة الرشيدة.

مشاركة الجامعات

وأعلن ميرزا الصايغ عن مشاركة جامعة الإمارات والجامعة الأمريكية في دبي، في «يوم شادويل» من منطلق الدور المجتمعي المتبادل مع المؤسسات التعليمية في نشر ثقافة الفروسية عموماً والسباقات في مضمار جبل علي على وجه الخصوص، ترجمة لنهج سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، مؤكداً على الإضافة التي يُحدثها تواجد الجامعات في نشاط الفروسية.

وأوضح الصايغ أن «شادويل» تعكف حالياً على دراسة إرسال الفحول إلى أمريكا الجنوبية في تشيلي والبرازيل بعد نجاح التجربة في كل من أوروغواي والأرجنتين، وذلك بعد الزيارة الناجحة التي قامت بها الشهر الماضي لجنة جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، لسباقات الخيول العربية وضمت اللجنة كلاً من عبد الله الأنصاري ومحمد طه ومسعود محمد، وقال إن الفترة الحالية تشهد أيضاً عملاً متواصلاً في مزارع «ديرنزتاون» من بينها بعض المشاريع العمرانية.

سباق السعودية

وأوضح ميرزا الصايغ إن خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، سوف تشارك العام المقبل في سباق السعودية تلبية للدعوة التي تلقتها لجنة سباقات سموه خلال زيارتها للرياض لحضور سباق الأمير سلطان بن عبد العزيز، مشيراً إلى أنهم اعتذروا عن عدم المشاركة في السباق الذي يقام اليوم في السعودية نظراً لتواجد الخيول في الإمارات، وأعرب الصايغ عن إعجابه بالاهتمام الذي وجدوه في السعودية سواء في تجوالهم على مزرعة الخيول أو خلال حضورهم للسباق.

شكر وتقدير

وبالنيابة عن سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وجه المهندس شريف الحلواني، خالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، على رعاية سموه المتواصلة للمضمار الأصفر، بمناسبة «يوم شادويل»، حيث يرعى سموه الأشواط السبعة في السباق ومن بينها سباق البطولة الكبرى «جبل علي للميل»، والتي يتطلع للفوز بها جميع المُلاك والمدربين والفرسان.

وقال ارتباط سموه وثيق بالمضمار ويعد شريكاً استراتيجياً من خلال رعاية سموه ومشاركة خيوله في جميع سباقات الموسم، وقال :هذا التعاون المشترك كانت ثمرة كل النجاحات التي يحققها مضمار جبل علي.

ورحب الحلواني بمشاركة الجامعات ضمن «يوم شادويل»، وبالمدير التنفيذي لمضمار نيوبري الذي يرتبط بعلاقة تاريخية مع مضمار جبل علي، وأثنى الحلواني على التعاون الممتد مع هيئة الإمارات لسباق الخيل والوسائط الإعلامية، وقدم الشكر إلى ميرزا الصايغ وكل المساهمين في إنجاح موسم مضمار جبل علي.

وأكد الحلواني حرص إدارة المضمار على توفير أفضل سبل الراحة للجماهيروتقديم العديد من الهدايا والجوائز، للجماهير مشيراً لدورها الفعال في إضفاء الإثار على السباقات.

رعاية

تم تحديد الشوط الأول في سباق الجمعة ليكون برعاية الجامعة الأمريكية في دبي، فيما ترعى «شادويل فارم» الشوط الثاني وستكون «ديرنزتاون» راعية للشوط الثالث على أن ترعى «شادويل» الشوطين الرابع والخامس، أما الشوط السادس برعاية «مضمار نيوماركت» فيما ترعى جامعة الإمارات الشوط السابع والأخير.

وهناك رعاية لمسابقة أفضل الخيول مظهراً، مقدمة من بطولة دبي الدولية للجواد العربي.